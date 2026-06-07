Lali en River: Kylie Minogue sorprende, homenaje al Indio Solari y una noche inolvidable

Lali ofreció el primero de dos shows en River Plate, con la sorpresa de Kylie Minogue, un homenaje al Indio Solari y momentos de emoción y reivindicación. El Monumental vibró con su música y su mensaje.

Lali ofreció el primero de dos shows históricos en el estadio Monumental de River Plate , una noche que definió como una fantasía. La artista argentina, que ya había agotado cinco Vélez en 2025, alcanzó la cumbre de su carrera con un despliegue visual y musical impactante.

Desde los primeros acordes de Lokura, quedó claro que sería una velada inolvidable. El público, que llenó cada rincón del estadio, coreó cada canción con una energía desbordante. Lali, visiblemente emocionada, se tomó varias pausas para contemplar la multitud y agradecer el apoyo incondicional. El show incluyó sorpresas de primer nivel, como la aparición de Kylie Minogue, quien interpretó un dúo virtual que desató la euforia colectiva.

También hubo un emotivo homenaje al Indio Solari, cuando Lali cantó una versión de Los Ángeles, tema que resonó entre los fanáticos del rock nacional. La noche combinó momentos de alta intensidad con instantes de profunda vulnerabilidad. Lali pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, en el marco del aniversario de Ni Una Menos. El silencio absoluto en el Monumental fue roto por una ovación ensordecedora, demostrando la conexión entre la artista y su público.

Más tarde, interpretó Ego bajo una llovizna que agregó un componente poético al espectáculo. El repertorio abarcó éxitos de toda su carrera, desde los ritmos bailables de Sexy y 2 Son 3 hasta las baladas más íntimas como Boomerang y Perdedor. La puesta en escena incluyó una pared de luces, pirotecnia y un cuerpo de bailarines que ejecutó coreografías precisas. En un gesto irónico, Lali y sus bailarines aparecieron sosteniendo diarios con el titular ¿Lali vive del Estadio?

, en respuesta a las críticas que recibió por su éxito. La noche también tuvo espacio para la reflexión política: la artista criticó al gobierno actual por negar la violencia patriarcal y recordó a las víctimas de feminicidios. El cierre del show fue apoteósico, con el himno Acá Estamos, que se convirtió en un grito de resistencia. Lali prometió volver y el público respondió con una ovación que duró varios minutos.

Sin duda, esta presentación en River Plate marca un antes y un después en la música popular argentina. La artista demostró que su crecimiento es fruto de un trabajo constante y una conexión genuina con su audiencia. La producción del evento estuvo a cargo de un equipo que logró sincronizar luces, sonido y emociones en un espectáculo sin precedentes. Lali agradeció a cada uno de sus seguidores por hacer posible ese sueño monumental.

El segundo show, también con entradas agotadas, promete repetir la magia de esta noche legendaria





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lali River Plate Kylie Minogue Concierto Pop Argentino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lali Espósito en River: Todo lo que hay que saber para evitar demorasLali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate. El evento marcará sus primeros conciertos en el Monumental con su gira

Read more »

Lali ofrecerá dos conciertos en el estadio Monumental de River PlateLa cantante Lali se presentará en el estadio Monumental con dos shows que celebrarán su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. tras una temporada de éxitos y récords de convocatoria, los conciertos prometen ser un hito en la música argentina. La organización recomienda asistir con anticipación y detalla las opciones de transporte público y los accesos VIP. Aún no se confirmó el artista invitado.

Read more »

Lali Espósito y Kylie Minogue deslumbran en River Plate con un histórico duelo musical y un mensaje social contra los femicidiosLa cantante argentina Lali Espósito cumplió su sueño de cantar junto a Kylie Minogue en River Plate, donde ambas interpretaron sus éxitos más conocidos. En medio del show, Lali aprovechó para reclamar por los femicidios y criticar al gobierno, pidiendo un minuto de silencio por las víctimas. Además, se anuncia el velatorio del Indio Solari en Avellaneda.

Read more »

Lali y Kylie Minogue hacen historia y un mensaje en el MonumentalLa cantante argentina Lali y la estrella australiana Kylie Minogue embajadores de una noche inolvidable en el Estadio Monumental, mezclando música icónica, homenaje al Indio Solari y un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista. El evento llegó en medio de especulaciones sobre una futura colaboración entre ambas artistas.

Read more »