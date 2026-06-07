La artista pop Lali se presentó en el estadio River Plate con un recital emocionante y lleno de sorpresas, incluyendo la aparición de la australiana Kylie Minogue y un homenaje al Indio Solari.

Lali brilló en su primer River: la sorpresiva aparición de Kylie Minogue , el homenaje al Indio Solari y un mensaje por Agostina en la noche más grande de su carrera.

Además de la australiana, también estuvieron de invitados Miranda! , Duki y Dillom. El recorrido canción por canción se mantuvo casi intacto, además de varios clásicos de distintas etapas de su carrera. Las principales diferencias estuvieron en nuevos videos introductorios y en, con más brillo y detalles pensados para un escenario de semejante magnitud.

Desde el público apareció Lali vestida de cuero para abrir la primera sección del recital con ¡Buenas noches Buenos Aires! ¡Buenas noches River Plate! Esperamos mucho esta fecha y llegó, lo logramos, ustedes hicieron que esto pase, dijo en su primer contacto con el público. Si algo volvió a quedar claro fue la impresionante presencia escénica de la artista.

Rodeada por un cuerpo de baile extraordinario y coreografías de enorme exigencia física, cuando los bailarines desaparecen de escena, no se siente ningún vacío sino que su energía parece inagotable y se transmite directamente al Monumental. El Monumental terminó convertido en un gigantesco pogo de brillo, colores y abanicos, con una marcada presencia de dos públicos que históricamente encontraron en la cantante una figura de representación.

Después de tanto movimiento y acompañada por un cuarteto de violines en vivo para los recientes femicidios de Agostina Díaz y Dulce Candia, en la semana de la marcha del NI UNA MENOS y los femicidios de Agostina y Dulce, LALI pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia durante su primer show en River. Quiero pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega, otros de los temas de la era más pop de Espósito.

Lali sorprendió con invitados como Miranda! , Duki, Dillom y hasta Kylie Minogue. El show fue prácticamente igual al de los Vélez pero con detalles más elevados y algunas sorpresas. Foto: Martín Bonetto.

Kylie Minogue había llegado a Buenos Aires el viernes por la noche y las especulaciones crecían cada vez más, teniendo en cuenta las fotos que ambas se habían sacado juntas tras el recital que la australiana brindó el año pasado en el Movistar Arena. El estadio quedó desconcertado. Parecía un error o una broma. Pero o lo era.

Segundos después, juntas interpretaron el clásico que marcó a toda una generación mientras Lali cantaba en inglés y ambas bailaban como dos auténticas reinas del pop. Durante varios minutos, el Monumental pareció incapaz de creer lo que estaba viendo. Durante la interpretación volvió a imitar uno de los gestos característicos del mandatario y cerró la canción manteniendo durante varios segundos el recuerdo del Indio Solari, presente en el River de Lali.

Fue un homenaje breve, pero profundamente emotivo, al hombre que protagonizó el llamado pogo más grande del mundo y que marcó para siempre la historia del rock argentino. La artista que durante años soñó con llegar a River finalmente lo consiguió y convirtió al estadio más grande del país en su propio reino por tres horas





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