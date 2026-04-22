Lady Gaga Cierra su Gira 'The Mayhem Ball' con Más de 400 Millones de Dólares Recaudados

La gira mundial de Lady Gaga, 'The Mayhem Ball', concluye con un éxito rotundo, recaudando más de 400 millones de dólares y consolidando a la artista como una de las más importantes de la música pop. Analizamos los datos de la gira y la comparamos con otros grandes tours recientes.

Lady Gaga ha consolidado su estatus como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música pop contemporánea con el cierre de su gira mundial “ The Mayhem Ball ”.

Esta producción, caracterizada por su innovación escénica y la energía arrolladora de sus presentaciones, ha dejado una huella imborrable en la industria musical y en el corazón de sus millones de fans alrededor del mundo. La gira, que abarcó un total de 93 espectáculos a lo largo de cinco continentes, no solo demostró la capacidad de Gaga para conectar con audiencias diversas, sino que también se tradujo en un impresionante éxito financiero, superando los 400 millones de dólares en recaudación y atrayendo a cerca de dos millones de asistentes en un solo año.

Este logro la posiciona en un selecto grupo de artistas femeninas que han alcanzado niveles similares de éxito en giras mundiales, compartiendo espacio con nombres icónicos como Beyoncé, Céline Dion, Madonna, P!nk y Taylor Swift, no solo en términos de ingresos, sino también en la longevidad y el impacto cultural de sus carreras. El recorrido de “The Mayhem Ball” comenzó en julio del año pasado en la vibrante ciudad de Las Vegas, y desde allí se extendió por los escenarios más importantes de Europa, Australia y Japón.

Cada concierto fue una experiencia inmersiva, combinando la impecable voz de Gaga con elaboradas coreografías, vestuarios deslumbrantes y efectos visuales de vanguardia. La gira también se benefició de la participación de la artista en festivales de renombre como Coachella, donde cautivó a una nueva generación de fans, y de un concierto masivo en Río de Janeiro, que amplificó aún más su alcance global, superando los 4 millones de fans totales.

Los datos proporcionados por Pollstar revelan que “The Mayhem Ball” lideró el ranking de giras con una recaudación total de 407,6 millones de dólares, gracias a la venta de 1.596.165 entradas a un precio promedio de 255,36 dólares por boleto. La última presentación de la gira tuvo lugar el 13 de abril en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, donde Gaga dedicó un emotivo momento a su prometido, Michael Polansky, demostrando que su vida personal también está llena de amor y felicidad.

Si bien “The Mayhem Ball” se coronó como la gira más exitosa en términos de ingresos brutos, otras producciones también destacaron en el panorama musical. La gira “Live ’25” de Oasis, con 36 conciertos, logró recaudar 405,4 millones de dólares, aunque con un precio promedio de entrada más bajo (181,93 dólares), lo que permitió a Liam y Noel Gallagher vender un total de 2.228.471 entradas en 2025, superando en número de asistentes a Gaga.

La gira “Music Of The Spheres” de Coldplay también obtuvo resultados notables, con una recaudación de 390 millones de dólares en sus fechas de 2025 y un precio promedio de entrada de 133,80 dólares. Asimismo, la gira conjunta de Kendrick Lamar y SZA generó ingresos por 358 millones de dólares.

Sin embargo, es importante destacar que el “Eras Tour” de Taylor Swift, que se desarrolló en 2024, estableció un nuevo récord en la industria musical, recaudando la asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares en venta de entradas, consolidando a Swift como una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento. El éxito de estas giras subraya la importancia de la música en vivo como una fuente de ingresos significativa para los artistas y como una experiencia cultural invaluable para los fans





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