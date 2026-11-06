La Voz del Interior lanza póster especial y cobertura por la visita de León XIV a Córdoba

La Voz del Interior publicará un póster del papa León XIV en su edición del domingo y un operativo multiplataforma con 20 horas de transmisión en vivo por la visita a Córdoba.

La Voz del Interior anunció que su edición impresa del domingo incluirá un póster especial del papa León XIV, con la imagen del Pontífice y la frase 'Bienvenido León XIV. Córdoba te abraza'. El diario cordobés prepara la pieza como recuerdo de la histórica visita del Sumo Pontífice a la provincia de Córdoba, un acontecimiento que la publicación considera destinado a marcar la historia local.

El diario también puso en marcha un operativo periodístico multiplataforma para acompañar la llegada del Papa. La cobertura contará con 20 horas de transmisión en vivo y se distribuirá entre papel, sitio web y canales digitales, con el objetivo de llegar a lectores de toda la provincia.

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Póster papal y edición especial del domingo

La Voz del Interior publicará en su edición del domingo un póster con la imagen de León XIV y el mensaje 'Bienvenido León XIV. Córdoba te abraza'. La pieza forma parte de una edición especial pensada para que los lectores conserven un registro visual de la visita.

El póster se integra a la cobertura periodística que el diario presentará durante la visita. Según lo informado por la propia publicación, la iniciativa busca convertir la edición impresa en un recuerdo duradero, más allá de la información diaria de la jornada.

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Cobertura en vivo durante 20 horas de transmisión

La Voz del Interior sostendrá durante 20 horas una transmisión en vivo dedicada a la visita de León XIV. Durante ese lapso habrá móviles en vivo, enviados especiales y equipos periodísticos ubicados en los principales puntos del recorrido del Pontífice.

La cobertura incluirá la vigilia y la llegada del Papa a la provincia, además de información minuto a minuto con las últimas novedades de la agenda oficial. Los contenidos combinarán imágenes, testimonios, análisis y piezas especiales, con información verificada y contexto en tiempo real.

El diario sostiene que el operativo está pensado para un acontecimiento que concentrará la atención local, nacional e internacional. Por esa razón, la redacción planea combinar la cobertura digital inmediata con las ediciones especiales en papel que se publicarán durante la visita.

Ediciones en papel y recuerdo de la visita papal

La Voz del Interior tendrá ediciones especiales en papel durante la visita del Papa, con fotografías, testimonios y análisis orientados a documentar una jornada histórica para Córdoba. El objetivo editorial es registrar el acontecimiento en todos sus formatos disponibles.

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A 122 años de su fundación, el diario busca ofrecer a sus lectores un recuerdo para conservar, que reúna las imágenes del Pontífice, la voz de los protagonistas y el contexto necesario para comprender el alcance de la visita. La publicación señala que su propuesta combina el valor de la memoria impresa con la inmediatez de la transmisión en vivo.