María Codino, viuda del Puma Federico Aramburú, describe el duelo, la solidaridad en Biarritz y la reconstrucción familiar tras el crimen cometido el 19 de marzo de 2022.

María Codino ha hablado por primera vez tras el trágico asesinato de su esposo, el jugador de rugby Federico Martín Aramburú, ocurrido en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París. La viuda compartió con el medio Clarín los detalles de su proceso de duelo, el impacto en sus tres hijos y la difícil reconstrucción de su vida familiar en Francia.

El contexto previo al crimen

Codino recuerda que el día 8 de marzo, durante la negociación de un seguro por invalidez para la sociedad de vinos de su marido, Fede mostró una gran resistencia a discutir temas de muerte. Cuando ella le mencionó burlonamente el día antes de su viaje a París que podría morir primero que él, él le respondió que no se moriría nunca.

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El 19 de marzo de 2022, el Puma que vestía la camiseta 13 de los seleccionados argentinos fue atacado y asesinado en la capital francesa. María tiene recuerdos fragmentarios de ese día, marcados por la suspensión del tiempo y la llegada de sus padres desde Buenos Aires junto con los suegros.

El papel de la terapia y el duelo

La terapia fue fundamental en el proceso de reconstrucción. Inicialmente tenían sesiones de terapia dos veces por semana, con una duración de hasta tres horas. Posteriormente, estas se redujeron a una sesión semanal y actualmente Codino se considera medio dada de alta. Su terapeuta, Noe, fue clave para avanzar en las etapas del duelo.

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La viuda enfatizó que el duelo sigue un manual claro con siete etapas que deben vivirse y no estancarse. Logró superar cada fase gracias al acompañamiento de su terapeuta, su propia fuerza por los chicos y el enorme apoyo de su familia y amigos cercanos en Biarritz.

Solidaridad de Biarritz y apoyo económico

La comunidad de Biarritz mostró una solidaridad extraordinaria, convirtiéndose en una red de contención vital para la familia. Vecinos dejaban comida en el buzón, cocinaban platos caseros y hasta dormían en el jardín de la casa de Codino. La gente conocía el código de su portón y se acercaba constantemente para ofrecer ayuda.

La ayuda económica también fue crucial, ya que en abril dejaron de entrar los salarios al morir Fede en marzo. Se creó una cuenta bancaria para ayudarlos, permitiendo a la familia desesperar en paz. El monto recibido por la solidaridad popular fue impactante y permitió cubrir necesidades básicas durante la crisis.

Proceso de los hijos y el futuro

Los tres hijos procesaron el trauma de forma distinta. Inicialmente entraron en un mundo mágico como mecanismo de defensa. Las niñas se destrozaron por dentro, pero no fue todo drama. Hubo momentos de risas y chistes, con la familia unida en una vorágine emocional donde cada uno tenía sus momentos oscuros.

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Actualmente, María busca seguir adelante y encontrar sentido en lo ocurrido. La experiencia le dejó la certeza de que la vida puede cambiar de un segundo a otro de manera irreversible. Sigue agradecida con quienes la ayudaron y se enfoca en la reconstrucción de su familia.