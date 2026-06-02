La vivienda en Buenos Aires se vuelve cada vez más inaccesible

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más complejos en cuanto a acceso a la vivienda. Los precios de los departamentos continúan en alza y ya representan un peso cada vez mayor en los ingresos de los hogares.

La vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve cada vez más inaccesible, con precios en alza que superan el millón de pesos para unidades grandes.

El corredor norte y algunos polos en expansión se consolidan como zonas de alta demanda y fuerte inversión inmobiliaria. En contraste, algunas zonas como Boedo y San Cristóbal se mantienen como alternativas dentro del segmento medio-bajo del mercado.

Sin embargo, incluso en estas zonas, el costo de vida para una familia tipo supera los $ 2.300.00 mensuales, muy por encima de la línea de pobreza. La inmobiliaria de Milei sigue con su plan de subastas, sumando un terreno premium en una de las zonas más buscadas de Palermo





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