La Visita al USS Nimitz: Un Nuevo Capítulo en las Relaciones Argentina-Estados Unidos

El presidente Javier Milei visita el portaaviones USS Nimitz, reafirmando el acercamiento de Argentina a Estados Unidos en materia de defensa, en contraste con la recepción del USS Kitty Hawk en 1991. Un análisis de la evolución de la relación bilateral y sus implicaciones.

La visita del presidente Javier Milei al portaaviones USS Nimitz (CVN-68) frente a las costas de Mar del Plata, en noviembre de 2024, ha reabierto un debate sobre la relación de Argentina con Estados Unidos y su política de defensa .

Este evento, cargado de simbolismo, contrasta fuertemente con la recepción que recibió el USS Kitty Hawk (CV-63) en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. En aquel entonces, el entusiasmo popular, aunque no oficial, fue palpable, con curiosos buscando autógrafos de la tripulación y gestos de colaboración con la comunidad local, como la reparación de una escuela.

Sin embargo, la visita también estuvo marcada por la protesta de ex combatientes de Malvinas y militantes argentinos que quemaron una bandera estadounidense, reflejando la sensibilidad histórica y las tensiones latentes en la relación bilateral. Menem, a pesar de su alineamiento con George Bush en la Guerra de Irak, optó por no acercarse personalmente a Mar del Plata, una decisión que puede interpretarse como una cautela política frente a la posible reacción interna.

El USS Kitty Hawk, un símbolo de la presencia estadounidense en la región, fue finalmente retirado del servicio en 2021 y desguazado, marcando el fin de una era. El contraste con la visita de Milei al USS Nimitz es significativo. El mandatario argentino, quien ha alineado su gobierno con la administración de Donald Trump, llevó consigo a figuras clave como su hermana Karina Milei, la canciller Pablo Quirno, y otros altos funcionarios, demostrando un claro gesto de acercamiento y cooperación.

La presencia de una delegación tan amplia, incluyendo representantes del Congreso y del Ministerio de Defensa, subraya la importancia que Milei otorga a la relación con Estados Unidos. Esta visita se enmarca en una serie de acciones y gestos de acercamiento, incluyendo los 14 viajes de Milei a Estados Unidos desde su asunción y las reuniones con altos mandos del Comando Sur, como Laura Richardson y el almirante Alvin Holsey.

Además, se ha firmado un convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el intercambio de información, capacitación y cooperación en el manejo de la Hidrovía. La participación en ejercicios militares conjuntos, como los “Gringo-Gaucho”, también ha sido reforzada, consolidando una creciente colaboración en materia de defensa.

La elección del USS Nimitz, uno de los portaaviones más grandes y avanzados de la Armada estadounidense, como escenario para esta demostración de alineamiento, es un mensaje claro de la nueva orientación estratégica de Argentina. La historia de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa ha sido fluctuante, marcada por períodos de acercamiento y distanciamiento. Durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se mantuvo una postura más cautelosa, aunque se autorizaron ejercicios militares conjuntos.

Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri ya había iniciado un proceso de acercamiento, que culminó con la incorporación de Argentina al grupo de “Principales Aliados Extra-OTAN de los EEUU” durante la presidencia de Menem. Este último, conocido por su estrecha relación con Estados Unidos, autorizó la llegada del USS Kitty Hawk y visitó las inmediaciones del antiguo portaaviones argentino 25 de Mayo antes de su desguace.

La decisión del ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad, de descartar la presencia de un portaaviones estadounidense en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires en 2018, representó un breve paréntesis en esta tendencia. La administración de Milei parece decidida a retomar y profundizar la cooperación con Estados Unidos en materia de defensa, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la política exterior argentina y su posición en la región.

La visita al USS Nimitz, por lo tanto, no es solo un gesto simbólico, sino una declaración de intenciones que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei USS Nimitz Estados Unidos Argentina Política De Defensa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Portaaviones nuclear estadounidense realiza ejercicios militares con la Armada ArgentinaEl USS Nimitz, un portaaviones nuclear de Estados Unidos, está llevando a cabo ejercicios militares conjuntos con la Armada Argentina en la Zona Económica Exclusiva argentina como parte del ejercicio Southern Seas 2026, denominado Passex en Argentina. Las maniobras buscan fortalecer la cooperación y preparación ante desafíos compartidos.

Read more »

Argentina refuerza su presencia en Estados Unidos en la semana de la carneGeorges Breitschmitt - Argentina refuerza su presencia en Estados Unidos

Read more »

La Armada comenzó las maniobras militares con Estados Unidos en el Atlántico SurEl portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, de la marina de EE.UU. se encuentran en mar argentino para hacer maniobras conjuntas

Read more »

Javier Milei visita el portaaviones Nimitz, la inmensa nave a propulsión nuclear de los Estados Unidos que navega por ArgentinaLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Javier Milei Visita el Portaaviones Nuclear USS Nimitz en Aguas ArgentinasEl presidente Javier Milei inspeccionó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz durante ejercicios militares conjuntos Passex 2026, reafirmando la cooperación bilateral con Estados Unidos y fortaleciendo los lazos en materia de defensa y seguridad. La visita se enmarca en una estrategia de acercamiento con Washington y busca mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales de ambos países.

Read more »

Visita de Milei al portaaviones USS Nimitz y ejercicios navales conjuntosEl presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas, en un gesto interpretado como un acercamiento estratégico con Estados Unidos. La visita se enmarca en los ejercicios navales multinacionales Southern Seas 2026.

Read more »