La vicepresidenta Villarruel cuestiona al jefe de Gabinete y ironiza sobre sus explicaciones

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en sus redes sociales y ironizó sobre sus explicaciones y dichos. Además, Villarruel volvió a desearle una "cascada de éxitos" a un seguidor y ironizó sobre las versiones sobre cómo Adorni hizo su fortuna.

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales; también volvió a ironizar y desearle una "cascada de éxitos" a un seguidor. La funcionaria definió como una "vergüenza" su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del exvocero: "Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños.

"Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidenta me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida", escribió. En ese sentido, Villarruel respondió y le deseó feliz cumpleaños al usuario y una, en referencia a la que se descubrió que Manuel Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el countryTambién ironizó sobre las explicaciones que dio el jefe de Gabinete este miércoles.

, bromeó en referencia a versiones que trascendieron sobre cómo Adorni hizo su fortuna. En tanto, en respuesta a ese comentario, otro usuario le consultó a la vicepresidenta sobre la entrevista a Adorni y le preguntó se creía en sus declaraciones. Villarruel, al respecto, afirmó: "No.La titular del Senado ya había cuestionado a Adorni en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás aseguró, durante una visita a Rosario, que estaba esperando que el jefe de Gabinete presente la documentación.

En esa ocasión, además, se refirió a su distanciamiento con el Gobierno al decir que "la convivencia en sociedad debe ser con respeto".

"Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar , igualmente no respondería con faltas de respeto. A su vez, la vicepresidenta evitó responder sobre si el jefe de Gabinete debía renunciar y se distanció: "No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente , su hermana o el resto de las personas mencionadas.

Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos"





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