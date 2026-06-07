La Vicepresidenta marca sus diferencias con el Ejecutivo tras la sesión del Senado

La Vicepresidenta ha vuelto a manifestar sus profundas diferencias con el Ejecutivo después de la sesión del Senado en la que se aprobó el pliego de una candidata a jueza. En medio de una escalada de tensión con el Gobierno, Victoria Villarruel ha advertido sobre las 'campañas contra quien piensa distinto' y ha enviado un fuerte mensaje al Gobierno.

La Vicepresidenta ha vuelto a manifestar sus profundas diferencias con el Ejecutivo . Esto ha ocurrido después de la sesión del jueves en el Senado , en la que se aprobó el pliego de una candidata a jueza que el oficialismo no pudo desactivar.

La titular de la Cámara Alta ha vuelto a manifestar sus diferencias con el Ejecutivo después del acalorado debate en el que se aprobó el pliego de una candidata a jueza. En uno de sus duros cuestionamientos al periodismo, el mandatario ha señalado que existe una reacción recurrente ante los cuestionamientos y ha sostenido que 'ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión'.

En medio de una escalada de tensión con el Gobierno, Victoria Villarruel ha advertido sobre las 'campañas contra quien piensa distinto' y ha saludado 'a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda'. La Vice ha enviado un fuerte mensaje al Gobierno: 'Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las agresiones o los ataques coordinados contra quien piensa distinto. Lo sé bien.

En este tiempo me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos'. Villarruel ha dicho: 'Pero también conocí periodistas valientes. Personas que, aun en medio de un clima cada vez más hostil, siguen trabajando con honestidad y respeto por la verdad. A ellos mi reconocimiento.

Siempre sostuve que una democracia sana necesita libertad de prensa, pero también responsabilidad. Porque informar no es manipular. Y opinar no debería significar destruir al que está enfrente. Las nuevas tecnologías interpelan al periodismo quizás como a ninguna otra profesión'.

La Vice ha dicho que como presidenta del Senado cree 'profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía', y que por eso 'el acceso de quienes cumplen la tarea de informar'. Después de la sesión caliente del jueves, ha planteado: 'El Congreso de la Nación debe seguir siendo un ámbito donde se debatan las ideas y se respeten las instituciones.

Hay que ver quién toma partido por el respeto de la Constitución Nacional y quién está para proteger a intereses particulares'





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