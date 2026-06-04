La venta de Shell en Argentina: Manzano y Mercuria se quedan con el negocio por US$1420 millones

El acuerdo incluye 894 estaciones, refinería y más; Manzano avanza en la compra de Metrogas.

El grupo Raízen , que opera bajo la marca Shell en Argentina desde 2018, confirmó hoy la venta de sus activos en el país al consorcio integrado por el empresario mendocino José Luis Manzano y el grupo suizo Mercuria Energy Group por un total de US$1420 millones.

La transacción, anunciada ante la Bolsa de San Pablo, incluye la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe, y una red de 894 estaciones de servicio que representa el 19% del mercado de despacho de combustibles en Argentina, solo detrás de YPF. El cierre está previsto antes de que finalice el año zafra 2026/27, sujeto a aprobaciones regulatorias y judiciales.

En paralelo, Manzano avanza en el proceso de due diligence para adquirir el 70% de Metrogas, la principal distribuidora de gas natural de la región metropolitana, en una operación que podría valuarse en US$560 millones dentro de un total cercano a US$800 millones. Los grupos tienen plazo hasta fines de junio para presentar ofertas económicas, con el economista Daniel Marx como asesor. La sociedad entre Manzano y Mercuria no es nueva.

Ambos ya son socios en Phoenix Global Resources, la petrolera que fue pionera en la producción de petróleo no convencional en Río Negro. Manzano participa con el 6% a través de su firma Andes Energía, mientras que Mercuria controla el resto.

Mercuria, fundada en Ginebra en 2004 por Marco Dunand y Daniel Jaeggi, con ingresos superiores a US$140.000 millones, entró a Argentina en 2009 bajo el nombre El Trébol y luego se fusionó con Andes Energía para dar origen a Phoenix. La trader suiza opera en más de 50 países y cubre toda la cadena energética: crudo, refinados, gas natural, GNL, electricidad y metales.

Por su parte, Manzano, a través de Edenor -la distribuidora eléctrica que controla junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti-, tendría entre el 35% y el 40% de la nueva sociedad que operará los activos Shell. Edenor aporta su experiencia en distribución eléctrica y planea instalar cargadores para autos eléctricos y paneles solares en los techos de las estaciones, aprovechando su ventaja natural frente a otros operadores de combustibles.

Con esta operación, Manzano suma refinación y comercialización minorista a su creciente portafolio energético, que ya incluye generación eléctrica, transporte y distribución de gas. La salida de Raízen de Argentina completa un ciclo marcado por dificultades regulatorias y económicas. Creada en 2011 como una joint venture al 50% entre la angloholandesa Shell y el grupo brasileño Cosan, Raízen tomó el control total de los activos en 2018 con planes de largo plazo.

Sin embargo, años de congelamiento tarifario, controles cambiarios y restricciones a las importaciones erosionaron la rentabilidad hasta hacer el negocio inviable. Irónicamente, la salida ocurre justo cuando el downstream local volvió a ser rentable. Los fondos netos de la venta se destinarán a gestionar la estructura de capital de Raízen en Brasil.

En el frente de Metrogas, Manzano ya posee un 9,23% del capital a través de Integra Gas Distribution LLC y se presentó como oferente mediante Andina, empresa que también participa en el capital de Edenor y Edemsa. Este conocimiento directo del activo le otorga una ventaja frente a otros competidores.

El cierre de la venta de Shell y la posible adquisición de Metrogas consolidan a Manzano como uno de los empresarios con mayor exposición a la cadena energética argentina, en un contexto de creciente interés por el sector





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