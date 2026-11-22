La artista quilmeña llevó su gira Quimera Tour a Córdoba el 21 de noviembre. El show integró a sus cuatro alter egos y promovió la diversidad LGBT+.

La artista quilmeña La Vaquilla inauguró su gira Quimera Tour en la ciudad de Córdoba el sábado 21 de noviembre. La propuesta artística se centra en la presentación de su álbum más reciente, donde la cantante explora su identidad a través de cuatro alter egos distintos: Shanina, Jojo, Maite y Gladys.

Estos personajes no funcionan como entidades aisladas, sino que representan cuatro fragmentos de una misma persona. El escenario se configuró como un espacio 360 grados ubicado en el centro de la cancha, facilitando una experiencia inmersiva para la audiencia con pantallas de gran formato y cambios de vestuario para cada encarnación.

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Interpretación de personajes y escenario

El espectáculo comenzó con el tema que marcó el inicio de la noche. Durante su presentación, La Vaquilla hizo un guiño local al mencionar las cosas que haría con un novio de la región, como mirar el atardecer junto al río. La actuación incluyó elementos visuales como una mesa familiar argentina con sillas de plástico y detalles del carnaval carioca.

Dentro de la narrativa, Shanina aparece como una chica abandonada por su padre en la infancia. Este alter ego muestra una faceta seria y reservada que oculta su lado más vulnerable. Por otro lado, Gladys se presenta como la más atrevida y provocadora, característica que se refuerza con su entrada subida a un escorpión gigante.

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Mensaje inclusivo y comunidad LGBT+

El show incorporó un fuerte componente social al invitar a diferentes personalidades y miembros de la comunidad LGBT+ a participar. Estos invitados convirtieron el escenario en una pasarela y reclamaron por sus derechos con una bandera que rezaba "Que el odio y la violencia no sean la moda".

La Vaquilla compartió anécdotas personales durante el recito. Referente a Gladys, mencionó la frase "Una lo da todo por el macho y así le pagan", explicando que el personaje terminó presa por prenderle fuego al auto a su pareja. Esta historia ilustró la intensidad emocional que caracteriza a este fragmento de su personalidad.

Conexión emocional con el público

Al finalizar la parte teatral, La Vaquilla subió al escenario junto a sus cuatro personajes. Ya fuera de personaje, habló con el público por primera vez en casi toda la noche. Agradeció el recibimiento y señaló que estaban muy felices de estar en la ciudad después de tanto tiempo sin verse con esa audiencia.

La cantante dedicó una canción especial a su pareja, el rapero Duki. El tema habla del amor incondicional y de las dificultades que atravesaron recientemente, vinculadas al deseo de convertirse en padres. La Vaquilla confesó que siempre tuvo miedo de mostrar esta obra al público debido a su profundidad personal.

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Resiliencia y acompañamiento constante

La presentación cerró con un mensaje de resiliencia y el acompañamiento constante de su pareja durante los últimos tiempos. La artista destacó la importancia de amarse y ser el uno para el otro en los momentos difíciles. El evento consolidó la gira como una experiencia artística que fusiona música, teatro y conciencia social.