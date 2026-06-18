Un nuevo estudio revela que la vacuna contra el coronavirus se asoció con un riesgo casi un 40% menor de eventos como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los investigadores encontraron que la vacuna redujo el riesgo de afecciones cardíacas asociadas al Covid en un 37,7% y el beneficio fue más pronunciado entre los pacientes mayores de 75 años y aquellos con afecciones preexistentes.

La vacuna contra el Covid está vinculada a una amplia protección contra afecciones cardíacas , según un estudio. Un nuevo estudio revela que la vacuna se asoció con un riesgo casi un 40% menor de eventos como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares .

La vacuna contra el coronavirus redujo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores vinculados al covid-19 -accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y hospitalizaciones por enfermedades cardíacas- en alrededor de un 40%, según un nuevo estudio. Los hallazgos, los más recientes en un creciente cuerpo de investigación sobre los beneficios de la vacuna para la salud cardíaca, sugieren que la vacuna redujo moderadamente las afecciones cardiovasculares, las hospitalizaciones y las muertes por todas las causas, incluidas aquellas no vinculadas al Covid.

Los investigadores encontraron que la vacuna redujo el riesgo de afecciones cardíacas asociadas al Covid en un 37,7% y el beneficio fue más pronunciado entre los pacientes mayores de 75 años y aquellos con afecciones preexistentes. Los pacientes que recibieron la vacuna contra el Covid también tuvieron alrededor de un 6% menos de probabilidades de sufrir afecciones cardíacas graves en general, incluidas aquellas no vinculadas a una infección por Covid-19.

La vacuna también se asoció con una reducción de las muertes y hospitalizaciones por todas las causas en alrededor de un 7%. Los expertos señalaron que la población del estudio era mayoritariamente mayor, blanca y masculina, y que las extrapolaciones sobre el beneficio de la vacuna para la salud pública deben tratarse con cautela





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