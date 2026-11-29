La Universidad Nacional de Rosario conmemoró 58 años distinguiendo a la comunidad por su aporte a la educación pública. El rector Bartolacci enfatizó la urgencia de sostener la ciencia y el conocimiento en tiempos difíciles.

La Universidad Nacional de Rosario conmemoró su 58° aniversario distinguiendo a los miembros más destacados de su comunidad académica por sus valiosas contribuciones al fortalecimiento de la educación pública y su impacto social. La ceremonia se llevó a cabo en el nuevo "Paseo de la Universidad Nacional de Rosario", un espacio verde localizado por la avenida Belgrano, entre el pasaje de las Artes y la calle San Martín. Este reconocimiento institucional fue otorgado bajo una ordenanza del Concejo Municipal de Rosario, que destaca el papel de la universidad en la vida educativa, científica y cultural de la región.

Homenaje a los Orgullos UNR 2026

El evento reconoció el trabajo de quienes, desde la investigación, la docencia, la cultura, el deporte, la innovación y el compromiso social, representan a la institución. La elección de este momento para celebrar estos logros adquiere un significado particular en un escenario nacional complejo, caracterizado por dificultades presupuestarias en el sistema universitario. El acto buscó poner en valor públicamente lo que sucede en la universidad, destacando que la sociedad sostiene el esfuerzo con enormes problemas estructurales, pero continua apoyando para que la institución funcione.

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Posiciones de autoridades presentes

Estuvieron presentes el rector Franco Bartolacci, el Intendente Pablo Javkin y la Presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, junto con destacadas personalidades de la comunidad universitaria y del gobierno municipal. La incorporación del nombre de la universidad a la nomenclatura urbana constituye un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la consolidación de Rosario como un centro de formación superior y producción de conocimiento. Los fundamentos de la ordenanza enfatizan esta contribución histórica y su relevancia actual para la ciudad.

Declaraciones del Rector Bartolacci

El rector Franco Bartolacci expresó su gratitud emocional, señalando que es necesario demostrar que la universidad ayuda a mejorar la sociedad. Añadió que nunca fue tan urgente o importante poder contarse de esta manera, ya que las acciones del cuerpo docente producen orgullo. Sostuvo que custodiar la universidad es fundamental porque nos produce orgullo y constituye una buena síntesis de todo lo que han estado diciendo sobre la necesidad de proteger la institución en este tiempo particular que están viviendo.

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Desafíos estructurales de la educación

Bartolacci advirtió que la coyuntura puede llevar a perder de vista las prioridades, haciendo creer que lo relevante está en otro lugar. Sin embargo, señaló que no se resolverán los problemas estructurales si no se mejoran las cosas en el ámbito de la educación en todos sus niveles. Destacó que ningún país puede desarrollarse sin invertir en ciencia pública y en la producción de conocimiento, elementos esenciales para el progreso nacional. La inversión en estos ámbitos se presenta como una condición sine qua non para el desarrollo futuro.

Garantía de acceso a la formación pública

El rector enfatizó que garantizar el acceso a una formación pública de excelencia para cada joven, independientemente de su lugar de nacimiento o vivienda, nunca debe ser un problema para una nación. Entendida como un derecho, esta posibilidad transforma la vida de cada joven y contribuye a la transformación del país en su conjunto. El mensaje final de la ceremonia fue que respetar los deseos y vocaciones de los estudiantes es clave para la mejora social y la sostenibilidad de la educación pública.