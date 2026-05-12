La universidad pública, más que un lugar de estudio, es una posibilidad, un ascenso social y una revancha

La marcha universitaria en Plaza de Mayo mostró cómo la universidad pública en Argentina representa más que un lugar de estudio. Es una posibilidad, un ascenso social y una revancha para miles de argentinos. Historias familiares y de esfuerzo de madres y jóvenes que marchan para defender el mismo sistema que les permitió imaginar un futuro.

La tarde cayó sobre Plaza de Mayo entre bombos, carteles y una certeza repetida en cada columna: la universidad pública , para miles de argentinos, no es solamente un lugar de estudio.

Es una posibilidad. Un ascenso social. Una revancha. Una puerta que se abre, sobre todo cuando las demás parecen cerradas.

Mientras desde el escenario los organizadores advertían que ‘la situación es crítica’ y reclamaban la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, entre la multitud aparecían historias mucho más íntimas que las consignas. Historias familiares. Historias de esfuerzo. Historias de madres que estudiaron con hijos a upa y de jóvenes que hoy marchan para defender el mismo sistema que les permitió imaginar un futuro





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