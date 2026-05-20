La Universidad Católica tendrá un papel fundamental en la definición del Grupo D de la Copa Libertadores

La última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores enfrentará a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil. El resultado determinará si Cruzeiro se sostiene en la cima del grupo o podría quedar condicionado para un lugar de clasificación en la siguiente ronda. También afectará a los equipos de Boca y Universidad Católica.

El conjunto argentino se quedó sin margen de error pero tiene una sola certeza de cara a la última fecha. Todas las posibles combinaciones, el resultado entre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil será clave y podría dejarlo condicionado.

Con un empate, Cruzeiro se sustentará en la cima del Grupo D con 8 puntos, escoltado por Boca y Universidad Católica, ambos con 7 unidades (aunque los chilenos tienen un partido menos). Si los chilenos se imponen ante los ecuatorianos, treparán a lo más alto con 10. Si Boca vence a Universidad Católica en la última fecha, clasificará a octavos de final sin mirar otros estadios.

El primer puesto ya no es seguro, dado que si Cruzeiro vence a Barcelona conservará el liderazgo de la zona. Si gana la Católica: El elenco chileno quedará a un paso de la clasificación (10 puntos) y decretará la eliminación matemática de Barcelona. Clasifica directamente. No importa lo que suceda este jueves en Chile ni lo que haga Cruzeiro contra Barcelona en el cierre del grupo. El triunfo le da el pase a octavos





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