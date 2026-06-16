La Unión Industrial Argentina presenta propuestas para la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó en el Congreso una propuesta para la industria, destacando la necesidad de una nueva ley pyme y una reforma tributaria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó en el Congreso una propuesta para la industria, destacando la necesidad de una nueva ley pyme y una reforma tributaria .

La entidad empresaria cuestionó la inestabilidad macroeconómica, los costos de la energía, la falta de financiamiento y la presión tributaria que enfrenta la industria. En su presentación, la UIA destacó que la industria ha sufrido una caída significativa en la actividad y en el empleo, con más de 75.000 trabajadores menos en el sector desde que el gobierno tomó las riendas.

La entidad también alertó sobre la exclusión del 'Súper RIGI', un proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso que busca atraer capitales gigantescos en sectores tecnológicos y emergentes. La UIA propuso replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local, y que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación





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