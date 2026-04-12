La Unión Europea Introduce el Sistema de Entradas y Salidas (EES): Nueva Era en el Control Fronterizo

La Unión Europea implementa el Sistema de Entradas y Salidas (EES), un sistema automatizado que reemplaza el sellado de pasaportes por registro biométrico, buscando fortalecer la seguridad y optimizar el control fronterizo. Este cambio afecta a viajeros de fuera de la UE y busca mejorar la eficiencia y seguridad en las fronteras.

La Unión Europea ha implementado un importante cambio en la gestión de sus fronteras exteriores, introduciendo un nuevo sistema automatizado denominado Sistema de Entradas y Salidas ( EES ). Este sistema, que entró en vigor el 10 de abril, representa una modernización significativa en la forma en que se controla y registra el movimiento de personas que viajan desde fuera del bloque.

El EES sustituye el tradicional sellado manual de pasaportes por un registro biométrico completo, un proceso diseñado para fortalecer la seguridad, optimizar el control de las estancias y facilitar la gestión fronteriza. Cada entrada y salida del territorio de la Unión Europea queda registrada digitalmente, proporcionando una visión precisa del tiempo de permanencia de los visitantes, un factor crucial para la aplicación de políticas migratorias y la lucha contra el fraude.\El funcionamiento del EES implica la recopilación de datos biométricos y de identificación de todos los viajeros que ingresan para estancias de corta duración, es decir, aquellas que no exceden los 90 días dentro de un período de 180 días. Durante el control fronterizo, los viajeros deben escanear su pasaporte y proporcionar información biométrica, incluyendo una fotografía facial y las huellas dactilares. Esta información, almacenada en una base de datos centralizada y compartida entre los países europeos que participan en el sistema, reemplaza de forma definitiva el sellado manual de los documentos de viaje. El registro se realiza tanto al ingresar como al salir del espacio Schengen, lo que permite a las autoridades tener un control exhaustivo del tiempo que cada persona permanece en el territorio. Es importante destacar que el EES afecta a los nacionales de países que no pertenecen a la Unión Europea, ni a Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Esto incluye tanto a quienes necesitan visado de corta duración como a aquellos que pueden ingresar sin visa, como es el caso de ciudadanos de muchos países de América Latina. No obstante, las personas que poseen residencia legal en un país de la Unión Europea y presentan el permiso correspondiente están exentas de este registro biométrico. Es crucial mencionar que, a pesar de formar parte de la UE, Irlanda y Chipre mantienen el sellado manual de pasaportes, ya que no utilizan el EES en sus fronteras, reflejando una implementación escalonada del sistema.\Los beneficios que la Unión Europea espera obtener con la implementación del EES son múltiples y abarcan diferentes aspectos. El sistema busca agilizar los controles fronterizos, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia del viajero. Además, al registrar digitalmente todas las entradas y salidas, se espera mejorar la seguridad, facilitando la identificación de personas que hayan excedido el tiempo de permanencia permitido o que estén relacionadas con actividades delictivas. Asimismo, el EES permitirá a la UE tener una visión más precisa de los flujos migratorios, lo cual es esencial para la formulación de políticas migratorias más efectivas y adaptadas a las necesidades reales. El sistema también tiene como objetivo luchar contra el fraude documental y la inmigración ilegal, ya que la información biométrica dificulta la falsificación de documentos y permite identificar a personas con antecedentes o que representen un riesgo para la seguridad. En resumen, el Sistema de Entradas y Salidas representa un paso importante hacia una gestión de fronteras más moderna, eficiente y segura para la Unión Europea, con el objetivo de proteger sus fronteras, facilitar el movimiento de personas y adaptarse a los desafíos actuales





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unión Europea EES Control Fronterizo Biometría Seguridad Fronteriza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BA Flota: cuándo y dónde es el festival de globos aerostáticos y cómo comprar entradasEl eventos se realizará el domingo 12 de abril desde las 15 en el Parque de la Ciudad; habrá actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones

Read more »

Polémica a dos meses del Mundial 2026: la FIFA aumentó los precios de las entradas y ya son caras hasta para los hinchas de Estados UnidosLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Gobierno convoca a empresas de colectivos para reestructurar el sistema en AMBAEl Gobierno argentino citó a las cámaras empresarias del transporte público del AMBA para discutir una reestructuración integral del sistema, en medio del conflicto por la reducción de frecuencias. Se abordarán propuestas de reorganización y el pago de deudas. Las empresas reclaman el pago de una deuda significativa y advierten sobre la falta de soluciones inmediatas.

Read more »

Crisis en salud: Kreplak advirtió que el fin del programa Remediar podría colapsar el sistema sanitarioEl ministro de Salud bonaerense alertó sobre el impacto de la eliminación del programa que garantiza medicamentos gratuitos a millones de personas y advirtió por el desfinanciamiento del sistema en todo el país.

Read more »

Elecciones en Hungría: Un sistema electoral diseñado para favorecer al gobierno desafía a la oposiciónAnálisis de las próximas elecciones legislativas en Hungría, donde el sistema electoral, diseñado para beneficiar al partido gobernante Fidesz, podría socavar las posibilidades de la oposición, liderada por Peter Magyar, a pesar de las ventajas en las encuestas.

Read more »

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en una gran liga europeaFue designada DT de Union Berlin, de Alemania, y ya marca un nuevo camino para las mujeres en la elite del fútbol mundial

Read more »