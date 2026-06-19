La unión de 20 años de Cuti Romero y Licha Martínez, la muralla que sostiene el sueño del Mundial 2026

La dupla de centrales titular de la Selección Argentina, Cristian Romero y Lisandro Martínez, comparten una unión de 20 años y una sincronización única que les permite jugar, defender y pegar, si hace falta. Comparten la habitación desde hace bastantes años en la Selección y tienen una sola afición: el diálogo.

Cuti Romero y Licha Martínez , la muralla que sostiene el sueño del Mundial 2026 : su unión de 20 años y una sincronización única. Fueron la dupla de centrales titular elegida por Scaloni para el debut ante Argelia, al igual que la Copa América.

Y no se trata de comparar la jerarquía de cada uno de ellos, sino que se habla de la personalidad y de las características. Juegan, defienden y pegan, si hace falta; antes aquellos y ahora estos. Por algo a Licha lo apodan 'Carnicero' y de Cuti sus compañeros dicen que 'está loco'. Comparten la habitación desde hace bastantes años en la Selección y tienen una sola afición: el diálogo.

'Cuando venimos acá disfrutamos y nos ponemos al día. La tele no se prende y la Play no se usa. Charlamos, nos ponemos a jugar al truco, a tomar mate. Pero yo creo que así son todos en este grupo.

Después de irnos se mantiene la relación, se llaman por teléfono. La mayoría son amigos' dijo Scaloni. Se presumía que Nicolás Otamendi iba a empezar desde el inicio porque Licha había regresado hacía pocas semanas de una lesión importante y le costó afianzarse en Manchester United, más allá de que terminó jugando bastante.

Además, recién había vuelto a ponerse la celeste y blanca en el amistoso previo ante Honduras, tras una espera de titulares en la Copa América 2024, muy a pesar de una mala entrega en el amanecer del duelo ante los africanos que casi puso en apuros a Emiliano Martínez. Después, el ex Defensa y Justicia realizó un par de cruces con su sello. También fue vital en el inicio de muchas de las mejores jugadas elaboradas que regaló la Scaloneta.

'Fuimos tranquilos, pacientes para encontrar el primer gol; fuimos de menos a más. Arrancamos mirando cómo se movían, cómo se paraban. Estuvimos inteligentes para pegar cuando debíamos' explicó Martínez tras el 3-0 sobre Argelia. Y sumó: 'Me siento bien, me he preparado para el Mundial.

Hay que disfrutar cada momento. Tenemos que ir partido a partido y no volar tan alto'. A Cuti, que igualmente tuvo una destacada actuación, se lo notó un poco falto de ritmo, principalmente cuando tuvo que salir a presionar a la mitad de la cancha. De todos modos, eso era algo que contemplaba Scaloni porque el cordobés 'Empezamos con el pie derecho y hay que disfrutarlo.

Quiero agradecer al cuerpo médico de la Selección, especialmente al kinesiólogo Luisito García, que no la pasó bien en los últimos días y que me hizo llegar de la mejor manera. Estuvo al lado mío en Inglaterra y me puso al ciento por ciento para llegar al Mundial', dijo Cuti tras la victoria ante los argelinos. Ambos, además, se rindieron a los pies de Messi.

'A Leo solo hay que darle amor', sostuvo Licha. 'Es el mejor de todos los tiempos y hay que disfrutarlo. Es nuestro ancho de espadas', sostuvo el cordobés.

'El Cuti y Lisandro se cortarían las venas uno por el otro, se conocen hace un montón, están todo el día juntos. Un error de uno hace que a lo mejor sea más chiquito porque el otro lo banca, le dice 'no pasa nada', o lo arregla sabiendo que es un amigo. Parecen tonterías, pero no. Hace una química diferente. En el fútbol cuenta y mucho', supo confesar Lionel Scaloni.

Pasó el debut contra Argelia y, si la Selección quiere volver a recorrer el camino hacia la gloria, necesitará de los goles de Lionel Messi, de la creatividad de sus mediocampistas y de la eficacia de sus delanteros. Pero también de una defensa que imponga respeto. Y Cristian Romero y Lisandro Martínez transmiten justamente eso: seguridad, carácter y una personalidad que intimida





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