La UIA analiza competitividad industrial en su 32° Conferencia Nacional

La Unión Industrial Argentina reúne a ministros y gobernadores para debatir la recesión técnica y los desafíos del sector productivo en su encuentro anual.

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevará a cabo este martes 3 de noviembre su 32° Conferencia Industrial, un encuentro de alto nivel que congregará a funcionarios nacionales, gobernadores de distintas provincias, empresarios y referentes clave de diversos sectores productivos. La actividad tiene como objetivo central debatir los desafíos estructurales que enfrenta la industria argentina y definir las condiciones regulatorias y económicas necesarias para impulsar la competitividad del sector en un contexto de incertidumbre.

El evento se desarrollará en el Golden Center, en la ciudad de Buenos Aires, y contará con la presencia de figuras de primer orden de la política económica y local. Participarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La premisa del encuentro es impulsar una industria verdaderamente competitiva y aprovechar el potencial de los sectores estratégicos de la economía, enfocándose en la articulación entre la industria, el agro, la minería, la energía y los servicios basados en el conocimiento.

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Panel sobre Energía y Minería Provincial

La conferencia comenzará puntualmente a las 9:00 horas con un discurso del ministro de Economía, quien luego dialogará con Silvio Zurzolo, Presidente de la 32° Conferencia Industrial. Uno de los primeros paneles estará dedicado exclusivamente al impacto de la energía y la minería en las economías provinciales, analizando la integración de las cadenas de valor regionales. Esta sesión reunirá a los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Marcelo Orrego de San Juan y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

La moderación de esta mesa de trabajo estará a cargo de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El objetivo es discutir cómo la integración interprovincial y el acceso a recursos energéticos pueden servir como motores de desarrollo regional, abordando los cuellos de botella logísticos y regulatorios que afectan la producción minera en las provincias mencionadas.

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Análisis Macro y Pacto Fiscal Industrial

La agenda política y económica continuará con una discusión profunda sobre las condiciones macroeconómicas y regulatorias que necesita el sector productivo para estabilizarse. A las 12:10, el economista Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, presentará un análisis bajo el título "Reglas claras, futuro posible: la macro y micro que necesita la industria". Domecq examinará los desafíos de la macroeconomía y la coyuntura argentina actual, ofreciendo perspectivas sobre la estabilidad necesaria para la inversión.

Un tema central que generará debate significativo es la presión tributaria y su efecto en la rentabilidad industrial. El panel titulado "Pacto Fiscal Industrial Federal", previsto para las 13:10, propondrá discutir una mayor coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios. La propuesta busca avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema tributario y establecer reglas más previsibles para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas industrias que operan con márgenes ajustados.

Retratos de la Contracción Industrial y Construcción

El 32° Conferencia Industrial se celebra en un contexto de fuerte preocupación por la actividad económica nacional, ya que la Argentina se encuentra al borde de entrar en una recesión técnica. De acuerdo con las últimas estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción del sector cayó 0,2% mensual, sin considerar estacionalidad, y registró una contracción de 3,4% frente al mismo mes de 2025. Estos datos reflejan una tendencia a la baja que afecta a múltiples eslabones de la cadena productiva.

Con estos resultados, la industria argentina acumula una baja de 2,8% en los primeros nueve meses del año respecto del mismo período de 2025. Además, la actividad productiva se mantiene 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023, según el informe elaborado por la entidad a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas directas a referentes del sector. Este descenso estructural indica que la recuperación no ha sido uniforme ni suficiente para revertir las caídas previas.

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Desempeño Dispar en Ramos Específicos

El relevamiento anticipa un escenario de desempeño dispar entre las distintas ramas manufactureras, con algunos segmentos que muestran mejoras mensuales puntuales y otros que todavía no consiguen recuperar el terreno perdido en los últimos años. La debilidad de la demanda interna y el bajo dinamismo de sectores vinculados a la construcción y los bienes durables continúan siendo los principales factores que condicionan la evolución general de la actividad industrial.

En el sector de la construcción, el comportamiento de septiembre fue heterogéneo. Las ventas de insumos relevadas por el Índice Construya cayeron 1% mensual, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsados principalmente por el aumento de las entregas a granel asociadas a obras de mayor escala. Sin embargo, ambos indicadores continúan en terreno negativo en el acumulado del año: las ventas de insumos para la construcción retrocedieron 1,5% y los despachos de cemento bajaron 3% frente al mismo período de 2025, encontrándose más de 25% por debajo de los niveles de 2022.

En la industria metalmecánica, la producción creció 2,5% respecto de agosto, pero este avance no alcanzó para compensar la caída del mes anterior. En lo que va del año, el sector acumula una contracción de 5% interanual y permanece 18% por debajo de los niveles de 2022. La producción de acero también mostró dificultades, cayendo 4% mensual en septiembre. En contraste, el aluminio primario registró una suba de 4% frente a agosto. Pese a esas diferencias, ambas actividades mantienen un balance positivo en la comparación acumulada con 2025, aunque el acero continúa 13% por debajo de los niveles de 2022.

El encuentro finalizará con un acto de cierre a cargo de Diego Santilli y Martín Rappallini, quienes sintetizarán las propuestas y acuerdos obtenidos durante las jornadas de debate. La UIA busca con este evento no solo diagnosticar la situación actual, sino también construir consensos que permitan revertir la tendencia descendente y generar un entorno favorable para la reactivación industrial sostenible en los próximos ciclos económicos.