La UE prohíbe la creación de deepfakes sexuales sin consentimiento en su territorio

La Unión Europea aprueba una ley para prohibir los servicios de IA que generan imágenes sexuales falsas sin consentimiento, tras polémicas como la de Grok. La medida entrará en vigor en 2026 y forma parte del AI Act.

Los Estados miembro de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo histórico este jueves para prohibir en sus territorios los servicios de inteligencia artificial que permiten la creación de imágenes sexuales falsas sin el consentimiento de las personas afectadas.

Esta medida surge tras la polémica generada por la función de Grok, el asistente de IA de la red social X, propiedad de Elon Musk, que permitía a los usuarios generar deepfakes hiperrealistas de adultos y niños desnudos a partir de fotografías reales. Según la Agence France-Presse, la nueva prohibición se enfoca en sistemas capaces de producir imágenes, videos y audios de carácter pedopornográfico o que representen las partes íntimas de una persona identificable, o la muestren participando en actividades sexuales sin su consentimiento.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció recientemente en su cuenta de Instagram la circulación de imágenes falsas generadas con IA, incluyendo una foto manipulada en la que aparecía en ropa interior. En un mensaje, Meloni destacó que estos deepfakes son una herramienta peligrosa que puede engañar y manipular a cualquiera, advirtiendo que el problema trasciende su caso personal.

La nueva regulación entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, y a partir de esa fecha, las inteligencias artificiales deberán implementar medidas de seguridad para evitar la generación de este tipo de contenidos. Esta decisión forma parte de una revisión del AI Act, la ley pionera de la UE sobre inteligencia artificial, que también postergó la entrada en vigor de normas para sistemas de IA considerados de alto riesgo, como aquellos utilizados en seguridad, salud o derechos fundamentales.

La indignación internacional por este tipo de prácticas ha crecido en los últimos meses, con numerosas mujeres denunciando haber sido víctimas de usuarios que pedían generar imágenes de ellas en bikini o desnudas con la IA Grok. En enero de 2026, la diputada federal belga Victoria Vandenberg mostró en el parlamento una imagen generada con Grok en la que aparecía desnudada sin su consentimiento, destacando la gravedad del problema.

Además, la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Haïry, llevó el caso ante la Justicia y contactó a reguladores para denunciar estos contenidos ilegales. En el Reino Unido, la secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología, Liz Kendall, calificó estos contenidos como abyectos e ilegales. Tras las denuncias, Elon Musk anunció medidas para impedir la generación de deepfakes en jurisdicciones donde esta práctica es ilegal, incluso para usuarios pagos.

Fuera de la UE, países como Indonesia y Malasia suspendieron el acceso a Grok para su población





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