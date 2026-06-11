La UBA y el gobierno porteño lanzarán un hospital escuela de Psicología para prácticas profesionales y fortalecer la salud mental comunitaria

La Facultad de Psicología de la UBA, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación 1821 firmaron un convenio para transformar un edificio histórico en Caballito en un hospital escuela. Busca que los estudiantes realicen prácticas supervisadas y que el sistema de salud mental local sume servicios, con foco en poblaciones vulnerables. La obra incluye la creación de un laboratorio de datos para políticas basadas en evidencia.

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ), a través de su Facultad de Psicología, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación 1821 -organización de exalumnos de la UBA -, firmó un convenio para la creación de un hospital escuela en la sede histórica de la Dirección General de Salud y Asistencia Social de la universidad, ubicada en Hidalgo 1067, Caballito .

El proyecto, que espera inaugurarse antes de fin de año tras una remodelación integral de 1360 metros cuadrados a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, tiene un doble objetivo: ofrecer un espacio para prácticas profesionales supervisadas de estudiantes de grado y posgrado, y fortalecer la red pública de salud mental de la ciudad con servicios especializados, priorizando a poblaciones en situación de vulnerabilidad social. La facultad aportará la estructura, su capital académico y profesionales; la Ciudad financiará las prestaciones según un nomenclador acordado y recibirá derivaciones.

La Fundación 1821 colaborará con la creación de un laboratorio de datos para sistematizar información clínica y generar evidencia para políticas públicas, mediante crowdfunding. Las autoridades aspiran a que el centro se convierta en un referente en América Latina, integrando formación, asistencia e investigación





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