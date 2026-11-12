La UBA subastará objetos de celebridades para financiar tecnología del Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires organiza una subasta benéfica con pertenencias de estrellas del deporte y la música para adquirir un robot quirúrgico de 1,5 millones de dólares para el Hospital de Clínicas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará a cabo una jornada de recaudación de fondos significativa este jueves a las 20:00 horas desde la Facultad de Derecho, con el objetivo primordial de equipar al Hospital de Clínicas "José de San Martín" con tecnología médica de vanguardia. La iniciativa central consiste en la subasta de objetos personales pertenecientes a reconocidos artistas y deportistas argentinos, cuyas aportaciones están destinadas a cubrir el costo de una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

Actividades y Artículos en Subasta

El evento comenzará con un acto de bienvenida y un cóctel de networking antes de dar inicio a la pujas. Los asistentes podrán adquirir entradas mediante compra online o realizar donaciones sin un monto mínimo establecido, con la garantía de que todo el capital recaudado irá exclusivamente al equipamiento hospitalario. Entre los ítems emblemáticos subastados destacan objetos musicales y de vestuario de figuras como Duki, Bizarrap, Ciro Martínez, Abel Pintos, Gaspar Benegas y Milo Lockett.

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La lista de pertenencias incluye el chaleco utilizado por Duki, el parlante icónico de Bizarrap, el sombrero y los anteojos característicos de Abel Pintos, la armónica de Ciro Martínez, la guitarra de Benegas y un cuadro firmado por Lockett. Estos elementos representan no solo el valor monetario, sino también el compromiso de la comunidad cultural con la salud pública y la educación universitaria en el contexto actual de crisis económica.

Deportistas y Apoyo del Sector Salud

La venta también contará con la participación de ídolos del deporte nacional, incluyendo camisetas firmadas por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian "Cuti" Romero, Manu Ginóbili y Fabricio Oberto. Se subastará además una gorra donada por Franco Colapinto y una camiseta especial firmada por los jugadores de River Plate que se consagraron campeones en la Copa del Mundo de 2022, además de otra con la firma de Leandro Paredes y jugadores de Boca Juniors.

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Este amplio catálogo de objetos busca visibilizar las múltiples funciones que cumple la universidad y los recursos de excelencia formados en sus aulas. La conducción del evento estará a cargo de Iván de Pineda, quien ayudará a movilizar a la sociedad para poner en agenda la postura frente a la gestión libertaria, que lleva 387 días sin cumplir con la Ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso y respaldada por la justicia.

Impacto en la Tecnología Médica y Financiamiento

La plataforma robótica adquirida mediante esta subasta tiene un costo aproximado de 1,5 millones de dólares y está diseñada para realizar procedimientos mínimamente invasivos y de alta complejidad. Esta tecnología se destaca por su gran precisión, su sistema de visualización en tres dimensiones y alta definición, lo que permitirá agilizar las recuperaciones de los pacientes y ampliar las capacidades quirúrgicas del centro médico.

El Hospital de Clínicas es un pilar fundamental en el sistema de salud, ya que recibe 365 mil consultas y realiza 8 mil intervenciones quirúrgicas cada año. Además, se encarga de la formación de 1500 profesionales de la salud, atendiendo diariamente a aproximadamente 10 mil personas entre profesionales, administrativos, pacientes y familiares. La institución es reconocida por el ranking de Hospirank como el mejor hospital público nacional y uno de los más destacados de Latinoamérica.

La necesidad de fondos es crítica, ya que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento ha provocado que las casas de estudio, como la UBA, se vean obligadas a buscar recursos alternativos. Este jueves, coincidiendo con el evento de la subasta, se registra un paro de gremios docentes y no docentes en todo el país, quienes reclaman un incremento del 33 por ciento en los salarios y un aumento del 100 por ciento para las becas destinadas a estudiantes de bajos recursos.

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Desafíos Actuales y Próximos Pasos

La falta de fondos gubernamentales ha obligado al hospital a limitar prestaciones históricas, enfrentando problemas con la reprogramación constante de cirugías y dificultades para adquirir medicamentos de alto costo para los pacientes internados. Esta situación afecta directamente las funciones de docencia e investigación, con profesionales que ganan menos por el mismo esfuerzo, lo que compromete la calidad de la atención que recibe a aproximadamente un 30 por ciento de jubilados con cobertura PAMI.

Mientras que algunos objetos serán subastados físicamente durante el evento de esta noche, otros serán repartidos online el jueves 19 a través del portal del Banco Ciudad. La comunidad universitaria y la sociedad civil deben participar activamente para garantizar que el hospital pueda mantener su estatus de excelencia y seguir brindando atención óptima a individuos que no tienen acceso al sector privado, asegurando así el futuro de la salud pública y la educación médica.