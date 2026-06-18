La UBA se ubica en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027 y reafirma su liderazgo en América Latina

La Universidad de Buenos Aires logra mantenerse entre las 100 mejores universidades del mundo según el ranking QS 2027, liderando la región latinoamericana. A pesar de los recortes presupuestarios, sobresale en reputación académica y entre empleadores, pero alertan sobre la caída en redes internacionales.

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) ha reafirmado su prestigio internacional al situarse en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027. Este ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarrelli Symonds (QS), evalúa anualmente a miles de instituciones de educación superior de todo el mundo.

En esta edición, se consideraron un total de 8.808 universidades procedentes de 106 países diferentes. En este amplio contexto competitivo, la UBA no solo mantuvo su posición entre las mejores del mundo, sino que consolidó su liderazgo absoluto en la región latinoamericana, siendo la única institución argentina y latinoamericana que logra ubicarse en este exclusivo grupo de excelencia académica global.

El resultado es un reconocimiento a la calidad de su enseñanza, su impacto en la investigación y su reputación tanto académica como entre los empleadores. Sin embargo, este logro ocurre en medio de un escenario de fuerte ajuste presupuestario que afecta al sistema universitario público argentino, lo que ha generado advertencias sobre los riesgos financieros que podrían comprometer la sostenibilidad de estos niveles de excelencia en el futuro.

A nivel nacional, la UBA también se posiciona como referencia indiscutida, liderando seis de los nueve indicadores metodológicos que utiliza QS para construir su ranking. Entre los aspectos más destacados se encuentran la Reputación Académica, la Reputación entre Empleadores, la Sostenibilidad ambiental y social, y la proporción de Profesores Internacionales. Estos indicadores reflejan la capacidad de la universidad para Attract and retain talent, mantener standards educativos altos y proyectar una fuerte influencia en el entorno socioeconómico.

Pese a estos excelentes resultados en empleabilidad y calidad de enseñanza, el informe de QS encendió una señal de alarma respecto a uno de los componentes del ranking: el apartado de Redes Internacionales. La UBA experimentó un descenso en este indicador, que mide específicamente la capacidad de generar y sostener publicaciones científicas realizadas en colaboración con instituciones extranjeras.

Esta caída sugiere que las restricciones financieras están limitando la participación de investigadores argentinos en proyectos internacionales, lo que a largo plazo podría erosionar el impacto y visibilidad de la producción científica local. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó su orgullo por el reconocimiento, pero aprovechó la ocasión para señalar que los resultados son un reflejo directo de las consecuencias del desfinanciamiento.

Según Gelpi, los recortes presupuestarios de los últimos años afectan la capacidad de las universidades para mantener redes estables de cooperación científica, adquirir equipamiento moderno o financiar la movilidad de docentes y estudiantes. Por su lado, Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, coincidió en que los indicadores de investigación de la UBA están por debajo de los estándares globales que caracterizan a las universidades del top 100.

Sowter remarcó que las restricciones presupuestarias que afectan a los programas científicos financiados con fondos públicos han generado inquietud respecto de la continuidad de las investigaciones y la colaboración internacional, factores clave para mejorar posiciones en rankings futuros. Complementando esta postura, el vicerrector Emiliano Yacobitti enfatizó la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo sobre las capacidades científicas y tecnológicas que el país debe desarrollar.

Yacobitti sostuvo que para lograrlo es fundamental la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que aún espera su tratamiento en el Congreso Nacional y que busca establecer un piso de inversión estable y creciente para las universidades públicas. La discusión sobre el financiamiento se torna crucial si se considera que, más allá de este puesto 84, el verdadero desafío de la UBA es sostener y mejorar su performance en un entorno global que exige cada vez mayor colaboración internacional, producción científica de alto impacto y sostenibilidad financiera.

La comunidad universitaria, por tanto, observa con atención la evolución de estos indicadores mientras reivindica la necesidad de políticas de Estado que garantizen recursos suficientes para la investigación, la internacionalización y la calidad docente. En síntesis, la ubicación de la UBA en el puesto 84 del QS 2027 es un motivo de orgullo para la comunidad académica argentina, pero también es un recordatorio de que los logros en educación superior requieren un compromiso presupuestario continuo y previsible.

El futuro de la universidad, y en particular su capacidad para mejorar en indicadores como redes internacionales, dependerá en buena medida de las decisiones políticas que se tomen en los próximos años





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