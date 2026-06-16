La televisión abierta experimenta un veranito inusual en materia de rating

La televisión abierta está experimentando un veranito inusual en materia de rating, gracias a los buenos números de las transmisiones de los partidos del Mundial. La expectativa está puesta en cuánto medirá el debut de la selección nacional este martes frente a Argelia.

La televisión abierta está experimentando un veranito inusual en materia de rating, gracias a los buenos números de las transmisiones de los partidos del Mundial .

Los promedios de dos dígitos y picos de más de 20 puntos han dado un respiro a una pantalla chica que necesitaba oxígeno. La expectativa está puesta en cuánto medirá el debut de la selección nacional este martes frente a Argelia. Mientras tanto, el resto de la programación sigue batallando con los bajos índices de audiencia. La Televisión Pública ha vuelto con su ciclo La noche es nuestra, comenzando la segunda temporada con picos de 0,3 puntos.

El programa recibe a grandes figuras del espectáculo, conoce sus talentos ocultos y comparte música en vivo, tragos y los mejores platos. En el primer programa estuvieron presentes figuras destacadas del país. El estreno del ciclo se vio afectado por el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita, que transmitió Telefe con un pico de 22,6.

La competencia de la noche empezó a las 21.15 con una edición especial de Telefe noticias que arrancó con un piso de 13,2 por los buenos números que dejó el encuentro mundialista. En eltrece, el nuevo programa de búsqueda de la nueva estrella que brille en todo el país sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen.

En esta nueva instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse en una segunda actuación para seguir el camino hacia El Palco del Ópera. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante el jurado, que los evaluó según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Karen Lara, que interpretó Tú de Shakira y enamoró al jurado, integrado por Ángela Leiva, Carlos Baute, Pintos y Levinton.

El ciclo se mantuvo segundo en la franja con una marca máxima de 7 puntos. Por su parte, LAM con la vuelta de Ángel de Brito a la conducción del programa cosechó 2,3 y Bendita con Edith Hermida marcó un pico de 2,6 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día llegó a 1,6 y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago alcanzó los 1,9 de rating.

El miércoles quedaron en la placa de nominados Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffy Pereira, Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. La elección de todos estos nombres no es casual, a medida que avanza el juego, las estrategias son cada vez más complejas a la hora de decidir quién se va de la casa. Los salvados del jueves fueron Sol, Andrea y Cinzia.

La edición especial de Telefe noticias lideró la franja con 12,7 puntos. Luego llegó el turno de la gala de eliminación del reality que conduce Santiago del Moro, que arrancó con 11.1 puntos. La primera en ser salvada fue Majluf, seguida de Luana, Yipio y Nigro.

Finalmente, Campanita y Zunino quedaron en la cuerda floja y el joven quedó fuera de juego por decisión de la gente





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