La técnica infalible de los chefs para pelar tomates en menos de un minuto

Descubre el escaldado, el método profesional que permite pelar tomates de forma rápida y sin desperdicio, según los cocineros.

El tomate es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Está presente en ensaladas, salsas, guisos, conservas y preparaciones clásicas.

Sin embargo, pelarlo con un cuchillo suele ser poco práctico. La piel es fina, se adhiere con fuerza a la pulpa y, si no se tiene experiencia, es fácil terminar desperdiciando buena parte del tomate. Por eso, los chefs han perfeccionado una técnica que permite quitar la piel en menos de un minuto sin apenas perder pulpa: el escaldado. El escaldado es un método que se utiliza desde hace décadas en cocinas profesionales.

Consiste en sumergir los tomates en agua hirviendo durante un breve periodo de tiempo para que la piel se desprenda con facilidad. El proceso es simple: primero se lava el tomate y se le hace un pequeño corte en forma de cruz en la base, justo en la parte opuesta al pedúnculo. Luego se introduce en agua hirviendo durante 30 a 60 segundos, dependiendo del tamaño y madurez del tomate.

Pasado ese tiempo, se retira inmediatamente y se coloca en un recipiente con agua fría o hielo para detener la cocción. El shock térmico hace que la piel se separe de la pulpa, permitiendo que se retire con los dedos o con un cuchillo sin esfuerzo. La razón científica detrás del escaldado es que el calor rompe las pectinas que unen la piel a la pulpa, mientras que el frío posterior contrae la piel, facilitando su desprendimiento.

Los chefs coinciden en que esta técnica no solo ahorra tiempo, sino que conserva intacta la mayor parte del tomate, evitando el desperdicio. Algunos cocineros recomiendan marcar el tiempo exacto: si el tomate está muy maduro, bastan 30 segundos; si está verde o duro, hasta 60 segundos. También aconsejan no escaldar más de cuatro tomates a la vez para que el agua no se enfríe demasiado. Existe una alternativa para quienes prefieren no usar agua caliente.

Consiste en frotar suavemente la superficie del tomate con la parte sin filo de un cuchillo, ejerciendo presión para aflojar la piel. Luego se hace un corte en cruz y se tira de los bordes. Este método es más lento y menos efectivo si el tomate no está muy maduro, pero puede servir en caso de no tener acceso a fuego.

Sin embargo, la mayoría de los cocineros coincide en que el escaldado es la técnica más eficiente, rápida y limpia. Además de su uso práctico, el escaldado tiene otras ventajas. Al eliminar la piel, las salsas quedan más finas y homogéneas, sin esos trocitos de piel que a veces resultan amargos. En conservas y guisos, la ausencia de piel permite una mejor integración del tomate con los demás ingredientes.

Incluso para ensaladas, pelar tomates escaldados les da una textura más suave y delicada. Por todo ello, esta técnica se ha convertido en un recurso imprescindible en la cocina profesional y doméstica. En resumen, pelar tomates no tiene por qué ser una tarea engorrosa. Con el escaldado, en menos de un minuto puedes tener tomates perfectamente pelados, listos para cualquier preparación.

Los chefs lo recomiendan y la ciencia lo respalda. Así que la próxima vez que prepares una salsa o un guiso, prueba este método y notarás la diferencia. El tomate es el rey de la cocina mediterránea y merece ser tratado con el máximo respeto





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