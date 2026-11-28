La T decide en enero si participa de la Serie Río de la Plata 2027, analizando conflictos con el inicio del Torneo Apertura y la logística del club.

Club Atlético La T está en proceso de evaluar la invitación recibida para participar de la edición 2027 del Torneo Internacional de Verano, también conocido como la Serie Río de la Plata. Esta competición está programada para desarrollarse en enero de 2027, aunque la fecha exacta de inicio aún permanece por confirmar. La dirigencia del club montevideano ha manifestado su intención favorable de aceptar la convocatoria, pero este compromiso depende de una evaluación logística detallada.

Conflicto con el Torneo Apertura

La principal razón detrás de esta demora en la confirmación radica en la proximidad con el inicio del Torneo Apertura de la Primera División uruguaya. Habitualmente, el torneo internacional se lleva a cabo entre el 10 y el 24 de enero, fechas que colisionan directamente con la preparación oficial de los equipos locales para el campeonato doméstico. Este calendario superpuesto obliga a los organizadores y a los clubes a buscar un equilibrio para no afectar el rendimiento deportivo en la liga local.

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Pretemporada en Predio Nuccetelli

Para el Club Atlético La T, la logística es un elemento crítico dado que el club tiene previsto realizar su pretemporada en el predio Amadeo Nuccetelli durante el mes de enero. La dirección técnica y la gerencia deportiva deben determinar cómo encajar los partidos amistosos planificados en dicho recinto con los tres compromisos oficiales garantizados en el calendario. Esta decisión implica una reestructuración completa de la carga de trabajo y los viajes del plantel profesional.

Rol de TMB en la Organización

La gestión de este torneo recae en TMB, la empresa especializada en desarrollo, producción, logística, marketing y comercialización de los derechos televisivos. La coordinación con TMB es fundamental para asegurar que las fechas seleccionadas para la Serie Río de la Plata no generen impactos negativos en la transmisión de los partidos de la liga local. La negociación incluye aspectos comerciales y de scheduling que deben alinearse con los intereses de todos los clubes participantes y la entidad organizadora.

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Historial de Participantes Internacionales

El Torneo Internacional de Verano ha atraído históricamente a una selección diversa de equipos regionales, consolidándose como un evento de referencia para el fútbol sudamericano. En la edición de 2025, participaron clubes uruguayos como Albion, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Juventud, Montevideo City Torque, Nacional, Peñarol, Progreso, Racing y Wanderers. Además, equipos de Chile como Colo-Colo y Universidad Católica, Independiente del Valle de Ecuador, Olimpia de Paraguay y diversos clubes argentinos confirmaron su asistencia.

Calendario de Decisiones Finales

Club Atlético La T tiene previsto tomar la decisión final sobre su participación en las próximas semanas. Esta ventana de tiempo permitirá a los analistas deportivos y directivos del club modelar diferentes escenarios para la pretemporada. La evaluación incluirá el costo logístico, la preparación física y la posible influencia en la competitividad durante el Torneo Apertura. El anuncio oficial se espera una vez que se concrete la sincronización con el calendario de TMB.