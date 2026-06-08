El tribunal fiscal y la defensa de Cristina Kirchner se enzarzan en la revisión del decomiso de bienes familiares, mientras la Suprema Corte debe decidir si mantiene la medida. La defensa argumenta falta de pruebas de vinculación directa de activos con delitos gubernamentales.

La última decisión judicial sobre la supuesta comisión de delitos por parte de la expresidenta Cristina Kirchner ha generado una nueva controversia en el ámbito judicial argentino.

El pedido que se hizo a la fiscalía, sustentado en la justificativa de que "el delito recae en activos de origen lícito y no en los instrumentos del ilícito", ha sido aceptado por el Tribunal de Orden Fiscal (TOF 2). En consecuencia se incluyeron en la lista de bienes a recuperar los inmuebles que pertenecen a la familia Kirchner, lo que provocó una gran movilización entre la defensa de la exdignidad y las autoridades vigilantes.

Según la tesis de la defensa, la medida de decomiso sigue hasta la imposibilidad de existir evidencia que vincule directamente los bienes con la actividad delictiva. Se argumentó que las propiedades fueron adquiridas por los progenitores de Cristina Kirchner a título oneroso, con activos de origen legal y a través de operaciones lícitas, lo que los distanciaría de la responsabilidad penal.

Adicionalmente, la defensa sostuvo que el delito recae en la utilización de la vida pública para obtener activos puros, resultando en una violación del debido proceso y la inocencia presumida. La Corte Federal de Casación Penal, al confirmar el decomiso en mayo, sentó el precedente de que los bienes de origen ilícito pueden ser incautados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

De este modo, la citada corte consolidó la idea de que la propiedad no está exenta de la responsabilidad penal en caso de ser contribuir a la financiación criminal. A pesar de que las dos hijas de la expresidenta, Florencia y Máximo Kirchner, han sido incluidas en el listado y están en la mira de la justicia como herederos, no han sido condenadas en esta causa.

Entusiasmados la defensa resaltó la importancia que el Ministerio Público Fiscal conserve documentos clave que permitan certificar que los activos no están vinculados con el delito. En su recurso de queja, la defensa solicitó que la Suprema Corte revise el alcance del decomiso y que se garantice el cumplimiento de los principios de due process, así como la restitución de las propiedades si no existe una prueba concluyente de la participación, independiente de la teoría de que los bienes se prestaron gratuitamente o generaron beneficios indirectos.

El caso no es aislado. El Gobierno ha estado bajo presión para disolver la cadena de herencia de activos que vinculan a la familia Kirchner con el lavado de dinero y la construcción de efectivo ilícito. El Hotel Alto Calafate, Hotésur y Los Sauces, que pertenecen a la familia, son ejemplos de la magnitud de los activos que podrían ser decomisados.

Se espera que la Suprema Corte tome hoy una decisión que no solo resolverá el caso de Cristina Kirchner, sino que también establecerá un precedente para futuros decomisos. El informe argumenta que, en línea con la política de la justicia argentina, se debe hacer una revisión exhaustiva para garantizar que las medidas represivas se diseñen con exactitud, sin causar un daño irreparable a los garantizar a la negativa de la presunción de inocencia.

Este debate sobre la protección de la propiedad y los principios de justicia seguirá en los titulares de la prensa y las publicaciones de los tribunales en los próximos meses





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