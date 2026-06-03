La situación de Carlos Palacios, la sucesión de Ubeda y más noticias de este miércoles

Boca terminó su semestre deportivo pero su día a día no descansa. Mientras busca el nuevo DT, también define el plantel para lo que viene. Acá, todas las novedades...en Estados Unidos, en la previa mundialista.

Boca terminó su semestre deportivo pero su día a día no descansa. Mientras busca el nuevo DT, también define el plantel para lo que viene.

Acá, todas las novedades...en Estados Unidos, en la previa mundialista. Pero la vida xeneize sigue. Y sigue, con cuestiones trascendentes. Confirmada de manera oficial la desvinculación de Claudio Ubeda, ahora sí el club inicia formalmente la búsqueda de un nuevo entrenador.

Y a eso, se le suma cuestiones claves relacionadas al mercado: las salidas y llegadas de jugadores. Mientras Boca descansa y se recompone después de la eliminación en la Copa Libertadores y la salida de Claudio Ubeda, el club atraviesa un momento sin fútbol. El plantel recién volverá a los entrenamientos el 18 de junio.

Sin embargo, el movimiento continúa. Porque así como en el campo de juego de la Bombonera se llevan a cabo trabajos de resembrado, también avanzan las obras dentro de las tribunas y en las inmediaciones del estadio. Mientras Boca atraviesa días de cambios y planificación tras un semestre marcado por la frustración deportiva, Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la escena.

El delantero chileno regresó a su país durante el receso y, apenas aterrizó en Santiago, habló sobre su futuro y dejó declaraciones que alimentaron los rumores de una posible vuelta a Colo Colo. Y en el medio, recibió una dura crítica del ídolo xeneize. La situación de Carlos Palacios sigue siendo un tema de debate en el mundo del fútbol. Su regreso a Chile y sus declaraciones sobre su futuro han generado mucha especulación.

El club está buscando un nuevo entrenador y definir el plantel para lo que viene. Las obras en el estadio y las tribunas siguen adelante. La vida del club xeneize sigue siendo un tema de interés para los aficionados





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