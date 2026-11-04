La sinfonía de los adioses: Edmund White y la elegía del sida

Análisis de la novela de Edmund White que utiliza la Sinfonía de Haydn como metáfora de la epidemia del sida en los años ochenta y la pérdida de la comunidad gay.

La obra maestra musical compuesta por Joseph Haydn en 1772, conocida como la Sinfonía en fa sostenido mayor o La despedida, establece una estructura narrativa única que Edmund White adopta para su novela. Esta pieza de veinticinco minutos se caracteriza por un final donde cada músico deja de tocar secuencialmente durante el último movimiento Adagio, apaga la vela de su atril y abandona el escenario hasta quedar solo dos intérpretes.

Metáfora literaria de la epidemia

White utiliza esas imágenes musicales como una metáfora literaria directa para describir la devastadora experiencia de la epidemia del sida que comenzó a extinguir las vidas de los varones en la comunidad gay durante los años ochenta. El narrador asume el triste papel de sobreviviente con el deber prístino de contar la historia al lector, reflejando cómo la enfermedad apagó las luces de existencia de muchos hombres.

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Es posible interpretar que los dos músicos restantes representan al propio escritor y a su enamorado Brice, quien falleció debido a consecuencias relacionadas con el sida. Estos instantes ocurren antes de que White pueda dejar partir definitivamente a Brice, planteando la duda sobre si realmente es posible desapegarse de las personas amadas cuando llega el momento final.

Estrategia narrativa y ausencia del ser querido

Aunque el libro se presenta como un homenaje póstumo a Brice, funciona como una elegía elusiva que busca postergar el relato de lo que nadie quiere o soporta contar mediante diferentes recursos literarios. La muerte del ser amado se aborda indirectamente, ya que Brice es nombrado explícitamente en menos de una decena de menciones dentro de las seiscientas páginas que componen la novela completa.

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Sin embargo, la figura de Brice permanece omnipresente como la de los muertos amados, manifestándose particularmente en la descripción de los miles de amantes o en la decena de otros enamorados frecuentemente no correspondidos de la vida de White. En su afán por no narrar directamente la tragedia inenarrable, el autor despliega el relato detallado de su propia trayectoria vital.

Descripción de cuerpos y escenarios urbanos

Por las páginas de la obra desfilan espléndidos cuerpos masculinos de diversas características, desde bronceados hasta deliciosamente blancos, plenos de músculos o blandos como flanes, sabrosamente velludos o lampiños. Se detallan lunares y pecas en hombros y espaldas, así como la delicadeza de la pureza de la piel, con rostros rubios o morochos y cabellos rizados o lacios.

Estos seres ofrecen sus sensuales encantos al son de la música de la liberación sexual y los olores afrodisíacos de drogas preferentemente popper y marihuana. Los escenarios narrativos abarcan desde espacios glamorosos hasta los más sórdidos en ciudades como París, New York y Venecia, creando un contraste visual y sensorial intenso.

Contraste entre décadas y reflexión filosófica

White demuestra maestría no solo en describir la belleza masculina, sino también en dar cuenta musicalmente de las cadencias de una cópula salvaje o tierna, capturando el instante eterno que puede asumir placer o voluptuosas costumbres sexuales de aquella época. Describe prácticas eróticas específicas con una sublime precisión que rara vez se encuentra en la literatura convencional.

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Como cronista de época, White narra el arte musical del contraste entre los orgiásticos y concupiscentes años sesenta y setenta con su slogan del amor libre, y los fúnebres años ochenta con su lema silencio igual muerte. Reflexiona filosóficamente sobre cómo la libertad sexual era equivalente a la libertad en sí misma para su generación.

Resumen la diferencia entre el éxtasis setentoso y la agonía ochentosa, el Eros y el Tánatos, en párrafos que mezclan intimidad con crudeza existencial. La obra captura la rebelión de Stonewall como defensa de un lugar de levante y el derecho fundamental a la expresión sexual, documentando una era de transformación profunda para la comunidad LGBTQ+.