La encuesta presentó varias fórmulas posibles, entre las cuales se destacó la que presentó a la senadora Karina Villarruel como candidata presidencial en una hipotética fórmula con un gobernador peronista, en este caso, el tucumano Osvaldo Jaldo. Ese binomio resultó favorito con un impresionante 40,5%.

La senadora Karina Villarruel se muestra como la figura más autónoma dentro de LLA, algo que no agrada a Karina Milei , pero que a la vez se ve forzada a tolerar por el peso político de su expertise en el manejo del Senado y de su capital electoral propio.

La titular del Senado se diferencia cada vez más del Gobierno, señal de que la ruptura es mutua, y da señales de querer continuar su carrera política por afuera de La Libertad Avanza. El sondeo midió un escenario hipotético para la actual vice de Milei, y se realizó entre el 24 y el 27 de mayo con 1.980 casos efectivos.

Una de las principales preguntas de la encuesta fue sobre la posible alianza entre figuras del peronismo y referentes de otros sectores, como el Frente de Izquierda. La encuesta presentó varias fórmulas posibles, entre las cuales se destacó la que presentó a la senadora Karina Villarruel como candidata presidencial en una hipotética fórmula con un gobernador peronista, en este caso, el tucumano Osvaldo Jaldo. Ese binomio resultó favorito con un impresionante 40,5%.

La encuesta también se centró en la figura de la ministra de Capital Humano, Patricia Bullrich, que cosechó el 59,3% como posible candidata presidencial junto a Karina Milei como vice, mientras que la figura de Menem como vice quedó mucho más atrás con el 12,6%. La encuesta también exploró la posibilidad de una alianza entre el peronismo y el Frente de Izquierda, y presentó varias fórmulas posibles, entre las cuales se destacó la que presentó a Villarruel como candidata presidencial en una hipotética fórmula con un gobernador peronista.

La encuesta también se centró en la definición de las condiciones en las que irán a las urnas, y la respuesta más votada con el 46,4% fue 'desarrollo' y las condiciones para 'el crecimiento' de la economía. La consolidación de la macroeconomía quedó en segundo lugar con el 25,1%.

El otro punto clave para la definición de la estrategia electoral de Milei está en las reglas de juego para los comicios, y el proyecto de reforma electoral que dispone la eliminación de los PASO está trabado en el Senado





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