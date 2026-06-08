La Selección Uruguaya elige a No Te Va Gustar como su himno oficial

La canción "Cielo de un solo color" de No Te Va Gustar es elegida oficialmente por la Selección Uruguaya como su himno oficial. La elección no fue casual, ya que más del 70% de los hinchas la señalaron como su canción favorita en una consulta realizada entre una base de más de 900.000 personas.

La canción "Cielo de un solo color" de No Te Va Gustar es elegida oficialmente por la Selección Uruguaya como su himno oficial . La elección no fue casual, ya que más del 70% de los hinchas la señalaron como su canción favorita en una consulta realizada entre una base de más de 900.000 personas.

La banda liderada por Emiliano Brancciari convocó a tres referentes de la música uruguaya para actualizar su sonido y acercarla a una nueva generación de futbolistas e hinchas. La presentación oficial se realizó en el estudio Elefante Blanco de Montevideo, donde músicos y futbolistas compartieron una jornada cargada de emoción.

El videoclip funciona como un puente entre aquellas generaciones que llevaron a Uruguay a las semifinales de Sudáfrica 2010 y el equipo actual que buscará volver a dar pelea en la máxima cita del fútbol. La banda y otros artistas se juntaron con ex y actuales de la Celeste y grabaron un clip con la canción "Cielo de un solo color".

La gira de la banda comenzará el 30 de julio en Pergamino y seguirá el 31 en San Luis, el 1° de agosto en Mendoza y el 2 en San Juan





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