La selección de Nueva Zelanda busca dar el golpe en la próxima Copa del Mundo después de clasificarse a través de las Eliminatorias de Oceanía (OFC). El equipo, conocido como los All Whites, atravesó tres rondas distintas para asegurarse un cupo directo hacia la Copa del Mundo.

La selección de Nueva Zelanda busca dar el golpe en la próxima Copa del Mundo después de clasificarse a través de las Eliminatorias de Oceanía (OFC).

El equipo, conocido como los All Whites, atravesó tres rondas distintas para asegurarse un cupo directo hacia la Copa del Mundo. El entrenador del equipo asumió en 2022 y cumplió con el principal objetivo de clasificar al equipo para la próxima Copa del Mundo. Antes de asumir en los All Whites, tuvo breves pasos por las categorías juveniles de Nueva Zelanda y adquirió conocimientos con experiencias en Estados Unidos y Australia.

La selección de Nueva Zelanda busca dar el golpe en una zona integrada por rivales que varían en estilo de juego y jerarquía. El equipo será liderado por el jugador viral del momento, Tim Payne, y buscará saldar una cuenta pendiente en la próxima Copa del Mundo. El jugador más destacado del equipo es Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y figura de Nueva Zelanda.

Wood es conocido por su potencia física, su habilidad para retener el balón y su excepcional remate de cabeza. El equipo de Nueva Zelanda tiene un gran desafío por delante, ya que busca ganar por primera vez en una Copa del Mundo. La selección de Nueva Zelanda ha participado en la historia de la Copa del Mundo en tres ocasiones, perdiendo los tres primeros y empatando los restantes en 2010





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