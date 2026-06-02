La selección de Jordania se prepara para el Mundial en San Diego

La selección de Jordania se encuentra en San Diego, donde tendrá su última prueba antes de debutar en el Mundial. El entrenador marroquí, Sellami, presentó una nómina de 26 jugadores, con mayoría de ellos provenientes del fútbol asiático.

La selección de Jordania se encuentra en San Diego , donde tendrá su última prueba antes de debutar en el Mundial . El entrenador marroquí, Sellami , presentó una nómina de 26 jugadores, con mayoría de ellos provenientes del fútbol asiático.

Entre los convocados se destaca Mousa Al-Tamari, el 10 y principal figura de la selección jordana. Jordania llegó a San Diego el mismo día en que se publicó la nómina de 26, donde se prepararán durante ocho días antes de instalarse definitivamente en Portland. La selección jordana viene de caer 4-1 ante Suiza. A continuación, se presentan los jugadores convocados por Jordania para el Mundial: Porteros: Yazeed Abu Laila, Noor Bani Attiah, Abdullah Al-Fakhouri.

Defensores: Mohammad Abu Hasheesh, Abdullah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Saleem Amer Obaid, Saed Al-Rosan, Ehsan Haddad, Anas Badawi, Mohannad Abu Taha. Mediocampistas: Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al-Dawoud. Delanteros: Mahmoud Al Mardi, Odeh Al Fakhouri, Mousa Al-Tamari, Mohammad Abu Zraiq, Ali Al-Azaizeh, Ibrahim Sabra, Ali Olwan.

En cuanto a los amistosos de selecciones antes del Mundial, se presentan los partidos programados: Argentina vs. Argelia - Kansas City Stadium - 22:00 horas, Argentina vs. Austria - Dallas Stadium - 14:00 horas y Jordania vs. Argentina - Dallas Stadium - 23:00 horas





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