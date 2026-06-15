La selección de Irán llega a EE.UU. para el Mundial 2026 en medio de tensiones políticas

El equipo iraní ya está en Inglewood para su debut en la Copa Mundial, pero enfrenta problemas logísticos y políticos, incluyendo restricciones para sus aficionados y un hallazgo trágico en Tijuana. El capitán Mehdi Taremi habló sobre la situación y el mensaje de paz del fútbol.

La selección de Irán ya se encuentra en los Estados Unidos, concretamente en Inglewood, California, para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo asiático llega en medio de un clima político delicado, con manifestaciones en contra del régimen de su país y un incidente trágico: se encontró un cuerpo frente a la concentración del equipo en Tijuana, lo que obligó al plantel a cambiar de sede. El capitán Mehdi Taremi reconoció que la situación no es ideal: Se podría haber ofrecido un mejor ambiente, aunque destacó la resiliencia del grupo.

"Siempre en cualquier torneo existe la tensión. Por supuesto, nuestro campamento cambió dos veces. Estamos acostumbrados a crear oportunidades a partir de las dificultades. No pensamos en nada más que en la alegría que el fútbol puede traer", expresó.

Taremi también se refirió a las restricciones que enfrentan los hinchas iraníes que viajaron a Estados Unidos: muchos no pudieron asistir a los partidos de la fase de grupos debido a problemas con sus visas.

"Los inconvenientes socavan el mensaje de paz de la FIFA", lamentó. De todos modos, el equipo se centra en su debut mundialista, programado para este lunes a las 22 horas en el estadio de Los Ángeles frente a Nueva Zelanda. Taremi cerró: Me alegra que todos estemos aquí. La presencia de Irán en el torneo está cargada de simbolismo, tanto deportivo como extradeportivo, y el equipo busca trascender el contexto político para competir con dignidad





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