La selección de Irán deberá enfrentar desafíos logísticos y de seguridad en el Mundial 2026, pero están listos para enfrentar el desafío. La experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé podrían ser clave para que Francia sea un candidato natural a ganar la Copa.

La selección de Irán deberá enfrentar desafíos logísticos en el Mundial 2026 , ya que deberá entrar y salir de Estados Unidos los días que le toque jugar un partido.

A pesar de que el equipo ya ha llegado a Turquía para su campamento y juegos de preparación, aún no se ha confirmado cómo se realizarán los traslados desde Tijuana a Estados Unidos. El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, y el Departamento de Estado han informado que los traslados podrían hacerse.

Sin embargo, esto podría ser un problema para la delegación iraní, ya que en su mayoría están directivos y parte del grupo táctico. Además, el alto el fuego en vigor desde el 8 de abril no ha detenido los ataques contra Irán, lo que podría afectar la seguridad del equipo. El ejército estadounidense ha estado involucrado en los ataques, lo que podría ser un problema para la selección de Irán.

A pesar de estos desafíos, la selección de Irán está lista para enfrentar el desafío del Mundial 2026. Jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood y se enfrentará a Egipto en el Lumen Field del estado de Washington. La experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé podrían ser clave para que Francia sea un candidato natural a ganar la Copa.

La selección de Irán deberá enfrentar desafíos logísticos y de seguridad en el Mundial 2026, pero están listos para enfrentar el desafío. La agenda de la TV del viernes incluye los ensayos de la Fórmula 1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby. La selección de Irán deberá enfrentar desafíos en el Mundial 2026, pero están listos para enfrentar el desafío.

La experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé podrían ser clave para que Francia sea un candidato natural a ganar la Copa. La selección de Irán deberá enfrentar desafíos logísticos y de seguridad en el Mundial 2026, pero están listos para enfrentar el desafío. La agenda de la TV del viernes incluye los ensayos de la Fórmula 1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby





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