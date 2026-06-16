La selección de Irán critica a la FIFA por las trabas migratorias

La selección de Irán ha lanzado una dura crítica contra la FIFA por las trabas migratorias y el desgaste que han tenido que soportar en el contexto del conflicto bélico con Estados Unidos. El delantero Mehdi Taremi ha expresado su indignación por la falta de estructura y apoyo de la organización.

La selección de Irán estalló por las trabas migratorias y el desgaste de tener que concentrar en México en pleno contexto de conflicto bélico . Luego de rescatar un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, Mehdi Taremi, la figura del equipo, explotó contra la FIFA habló del desgaste físico y mental al que se ven sometidos.

A último momento, el plantel se vio obligado a mudar su búnker de entrenamiento desde Arizona hacia Tijuana, en el norte de México, debido a que las autoridades migratorias estadounidenses les denegaron el visado a quince miembros de la delegación. Por este motivo, el grupo debe viajar constantemente a territorio norteamericano únicamente para disputar los encuentros.

El director técnico del seleccionado asiático, Amir Ghalenoei, lanzó una durísima acusación contra la organización por las insólitas condiciones en las que deben competir en medio del conflicto bélico con Estados Unidos. Además, Taremi se lamentó de la falta de estructura que padece el plantel en el día a día y expresó su indignación por la falta de apoyo de la FIFA





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