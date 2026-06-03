La selección de España se prepara para enfrentar el Mundial 2026 como líder invicto del Grupo E de las Eliminatorias europeas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha asegurado su boleto con anticipación y está cargado de figuras que han sido determinantes en la conquista de títulos importantes.

La selección de España llega al Mundial 2026 como líder invicto del Grupo E de las Eliminatorias europeas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente aseguró su boleto con anticipación luego de una campaña dominante que confirmó el gran presente que atraviesa la selección desde la conquista de la Eurocopa 2024.

La Roja mostró una enorme superioridad durante toda la clasificación y obtuvo triunfos claros frente a Bulgaria, Georgia y Turquía. Aunque el único tropiezo fue ante los turcos, con un empate 2-2, el equipo logró reconstruir rápidamente y volvió a conquistar títulos importantes. El seleccionado español prioriza la presión alta, la posesión y el juego por las bandas, con extremos rápidos y mediocampistas de buen manejo técnico.

El equipo está cargado de figuras, como Dani Olmo, Sergio Busquets y Lionel Messi, que han sido determinantes en la conquista de títulos importantes. La selección española también enfrentará a Argentina en el Mundial 2026, en un encuentro que se espera que sea muy competitivo





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