La selección caribeña no podrá utilizar su camiseta con la imagen simbólica por la observación de la FIFA

La selección caribeña estaba preparada para su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas con una indumentaria especial, pero no podrá utilizarla debido a una observación realizada por la FIFA en uno de los detalles más significativos de su nueva camiseta. La FIFA consideró que esa representación visual no se ajustaba a los criterios establecidos en sus reglamentos para los uniformes mundialistas y solicitó que la imagen fuera eliminada antes del inicio del torneo.

La selección caribeña estaba preparada para su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas con una indumentaria especial, pero no podrá utilizarla debido a una observación realizada por la FIFA en uno de los detalles más significativos de su nueva camiseta.

El modelo elegido mantenía el tradicional color azul, pero incorporaba además una imagen con un fuerte contenido simbólico para la nación. La FIFA consideró que esa representación visual no se ajustaba a los criterios establecidos en sus reglamentos para los uniformes mundialistas y solicitó que la imagen fuera eliminada antes del inicio del torneo. Desde Saeta manifestaron públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por la FIFA, aunque dejaron en claro que respetaron el procedimiento establecido.

La discusión sobre los límites entre historia, identidad nacional y mensajes políticos continúa generando debate en la previa del certamen





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