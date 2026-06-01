La Selección Argentina ya está en Kansas City: Messi y De Paul llegaron y el equipo entrena en el búnker de lujo del Mundial

El plantel campeón del mundo aterrizó en Estados Unidos y se instaló en su base de operations de cara al debut contra Argelia. Messi y Rodrigo De Paul se sumaron con una sonrisa, mientras que Dibu Martínez llega con un vendaje en su mano izquierda por una fractura en el dedo anular. El Compass Minerals National Performance Center, centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, es considerado por la AFA como el mejor del torneo.

La Selección Argentina de fútbol ya se encuentra instalada en Kansas City , ciudad del estado de Missouri, que funcionará como su base de entrenamientos de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El domingo, el grueso del plantel campeón del mundo llegó desde Argentina tras más de once horas de vuelo, y con el correr de las horas se fueron sumando el resto de los jugadores convocados. El técnico Lionel Scaloni tendrá a disposición a los 26 futbolistas citados para ultimar los detalles de la preparación antes del primer encuentro, programado para el martes 16 de junio contra Argelia.

La delegación argentina se aloja en el Origin Hotel, a orillas del río Kansas, y utilizará como centro de entrenamiento el Compass Minerals National Performance Center, una instalación de última generación propiedad del Sporting Kansas City de la MLS, considerado por la AFA como el mejor búnker de la competencia. La expectativa en Kansas City es enorme.

La ciudad, que también albergará a las selecciones de Argelia, Inglaterra y Países Bajos, vive con entusiasmo la llegada de los campeones del mundo. Un grupo de decenas de argentinos residentes y turistas se acercó al aeropuerto para darle la bienvenida al equipo, destacándose la presencia de Lionel Messi, quien arribó en un vuelo privado procedente de Miami junto a Rodrigo De Paul.

Messi lucía una camisa clara sobre una remera oscura, mientras que De Paul vestía un pantalón oversize blanco con una musculosa del mismo tono. Ambos fueron recibidos por una comitiva encabezada por Marito De Stéfano y, tras un breve saludo, se trasladaron en una VAN al hotel, donde ya aguardaban el resto de sus compañeros. Uno de los focos de atención en el búnker argentino es el arquero Emiliano Martínez, conocido como Dibu.

El marplatense se incorporó a la concentración al mediodía estadounidense y su imagen con la mano izquierda vendada generó preocupación entre los hinchas. Sin embargo, desde el cuerpo médico de la Selección aclararon que se trata de un vendaje protocolar dentro de la recuperación de una leve fractura en el dedo anular sufrida hace once días.

La lesión no requirió cirugía, pero sí la colocación de un tipo de yeso protector para evitar golpes que puedan agravar la situación durante los entrenamientos. Martínez, pieza clave en el título mundial conseguido en Qatar, deberá cerrar su recuperación antes del debut ante Argelia, que se jugará el martes 16 a las 22 horas en Argentina (21 horas en Kansas).

Mientras tanto, el equipo entrenará en el complejo de Kansas City, que cuenta con canchas de césped natural e instalaciones de alto rendimiento, y que ha sido muy elogiado por la dirigencia argentina





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