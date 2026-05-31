La selección argentina viaja a Estados Unidos para el Mundial 2026 con homenaje a Messi

El plantel argentino partió rumbo a Estados Unidos en un avión decorado con el 10 de Messi. Se hospedarán en Kansas City y jugarán amistosos contra Honduras e Islandia antes del Mundial. Otras selecciones como Ecuador también se preparan.

La selección argentina ya está en camino hacia Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026. El plantel partió desde Ezeiza en un avión de Aerolíneas Argentinas especialmente decorado con el número 10 de Lionel Messi en la cola y una cinta de capitán en la turbina, en homenaje al astro rosarino.

El video del embarque se volvió viral en redes sociales, mostrando la emoción de los jugadores y el cuerpo técnico. La delegación viaja con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022 y con la confianza de repetir la hazaña en tierras norteamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se alojará en el Origin Hotel Kansas City, que ha sido decorado al máximo con detalles argentinos: banderas, escudos y colores celeste y blanco por doquier.

La expectativa es enorme no solo en Argentina sino también entre los aficionados locales, que han mostrado su apoyo a la Albiceleste. Antes del debut mundialista, Argentina tiene programados dos amistosos preparatorios: el sábado 6 de junio frente a Honduras y el martes 9 de junio contra Islandia. Ambos partidos servirán para ajustar detalles tácticos y dar minutos a todos los jugadores. En paralelo, otras selecciones también ultiman su preparación.

Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, enfrentó a Arabia Saudita en un amistoso con muchos suplentes. Beccacece busca dar rodaje a todo el plantel antes del torneo.

Además, el fútbol europeo sigue dando noticias: el París Saint-Germain se consagró campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva, con destacadas actuaciones de Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery y Lucas Hernandez. Luis Enrique, el entrenador español, logró así el título que le faltaba al club parisino. Los jugadores ecuatorianos del PSG celebraron el triunfo y emprenderán viaje junto a su selección para el Mundial.

La cuenta oficial del club felicitó a los campeones en un mensaje lleno de orgullo. Mientras tanto, en Kansas City, la casa de la Selección Argentina ya espera a sus huéspedes con la calidez y la pasión que caracteriza a los argentinos. Cada rincón del hotel respira argentinidad, desde los mates hasta las imágenes de Messi. La cuenta regresiva para el inicio del Mundial ya comenzó y todo un país sueña con ver a la Albiceleste levantar otra copa





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