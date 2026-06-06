La selección argentina ultima detalles para el Mundial 2026 con amistosos y la evolución de Messi en el foco

La selección argentina se prepara para el Mundial 2026 con amistosos ante Honduras e Islandia, mientras Scaloni maneja con cautela la recuperación de lesionados y Messi expresa su extraño tras retirarse del equipo nacional. Francia se perfil如 un rival temible con Deschamps y Mbappé. Además, Colombia clasifica al Mundial femenino y Paraguay se despide con goleada previa a su participación en la Copa del Mundo.

La selección argentina se prepara para el Mundial 2026 con una serie de partidos amistosos, enfrentando a Honduras este sábado a las 21 horas. El entrenador Lionel Scaloni ha confirmado al arquero Musso para el primer partido, a Rulli para el encuentro ante Islandia y que Beltrán también sumará minutos.

Respecto a los lesionados, Scaloni manifestó que no arriesgarán a los jugadores que aún están en recuperación, pero que algunos ya han mejorado notablemente, como es el caso de un jugador que se entrena parcialmente con el grupo. El ambiente en el equipo es tranquilo y la expectativa por ver el regreso completo de Messi, quien tras su retiro de la selección, confesó que extraña las convocatorias, aunque mantiene intacta su pasión a los 38 años.

Por otro lado, Francia se posiciona como uno de los grandes candidatos a ganar el próximo Mundial, con la experiencia de Didier Deschamps y el talento de Kylian Mbappé. Los galos iniciarán su participación el 16 de junio en un grupo complicado, enfrentando a un equipo del que guardan un mal recuerdo por una derrota previa, cerrarán su fase de grupos el 26 de junio en Boston contra Argentina, Colombia clasificó de manera anticipada al Mundial femenino de Brasil 2027 tras un empate 1-1 con Perú, donde destacan figuras como Linda Caicedo y Mayra Ramírez.

Paraguay también aseguró su cupo al Mundial masculino tras golear a Nicaragua en un amistoso previo, partido disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde se rindió homenaje al exdelantero Oscar 'Tacuara' Cardozo. En cuanto a la distribución de talento sudamericano, clubes como River Plate, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente, San Lorenzo, Independiente Rivadavia, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Lanús, Huracán y Vélez proveerán jugadores a las selecciones nacionales.

Existe un escenario pesimista que contempla la eliminación en fase de grupos de todas las selecciones sudamericanas, lo que afectaría los ingresos por cesión de jugadores, aunque el mínimo garantizado para un club como River sería de US$ 735 mil. La historia del fútbol demuestra que siempre surgieron campeones inéditos, especialmente en épocas como los años 60 y 80, y en el siglo XXI, gracias a la efimeridad de los torneos, nuevos equipos logran coronarse.

La expansión del Mundial con más selecciones no altera el formato, pero sí ha generado una evolución que permite a más nations soñar con la hazaña. Actualmente, las selecciones sudamericanas vienen bien encaminadas y no se arriesgará a los jugadores en esta recta final. Scaloni también abordó el tema de los amistosos y la importancia de dar minutos a todos los convocados, asegurando que 'van a jugar todos' en los partidos de preparación.

La evolución de la lesión de Messi monitoreada de cerca, mientras la Argentina busca ajustar detalles para una Copa del Mundo donde Francia, como campeón vigente, se muestra como un rival formidable





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