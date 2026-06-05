La selección argentina se prepara para el amistoso con Honduras

La selección argentina de fútbol tuvo su última práctica en Kansas y viajará este mediodía rumbo a Texas, donde disputará un partido amistoso con Honduras el sábado por la noche. El entrenador Lionel Scaloni aguarda por la recuperación de varios futbolistas para el siguiente encuentro y espera que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico esté en condiciones para jugar, luego de que se ausentara el último miércoles mientras se recupera de una lesión muscular. No obstante, no se arriesgará en el próximo amistoso. Las dudas del entrenador están en el lateral derecho y en la delantera, donde todavía no cuenta con Gonzalo Montiel en plenitud física y se disputan un lugar en la formación pese a no estar incluidos en la lista para el Mundial.

La selección argentina de fútbol tuvo su última práctica en Kansas y viajará este mediodía rumbo a Texas, donde disputará un partido amistoso con Honduras el sábado por la noche.

El entrenador Lionel Scaloni aguarda por la recuperación de varios futbolistas para el siguiente encuentro y espera que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico esté en condiciones para jugar, luego de que se ausentara el último miércoles mientras se recupera de una lesión muscular. No obstante, no se arriesgará en el próximo amistoso.

Las dudas del entrenador están en el lateral derecho y en la delantera, donde todavía no cuenta con Gonzalo Montiel en plenitud física y se disputan un lugar en la formación pese a no estar incluidos en la lista para el Mundial. La selección de Argentina realizó un entrenamiento en Kansas City, Kansas, el miércoles 3 de junio de 2026.

Las primeras declaraciones de Lionel Scaloni desde la llegada del plantel a Estados Unidos serán ante los medios en la conferencia de prensa que brindará este viernes desde las 19:30 (horario argentino). Allí, se espera saber en qué estado físico se encuentran los futbolistas que llegaron con lesiones a la concentración.

Después de responder las consultas, el entrenador dirigirá su primera práctica en Texas desde las 20 (horario argentino), con la particularidad de que habrá 15 minutos abiertos a la prensa. Habrá imágenes de los futbolistas ensayando en el día previo al partido amistoso





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