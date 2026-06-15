La Selección Argentina se medirá ante Argelia en la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Argentina hará su estreno en el Mundial tras una compleja preparación por los problemas físicos de sus futbolistas. A Leonardo Balerdi, que reemplazado por Marcos Senesi, se le sumaron varios que no debieron abandonar la concentración pero que se perdieron los dos amistosos de preparación y entrenaron apartados durante los días previos.

Este martes, en Kansas City, el elenco nacional capitaneado por Lionel Messi se medirá ante el combinado africano por la fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA.

Todo lo que tenéis que saber del encuentro que comenzará a las 22.00. La Selección Argentina hará su estreno en el Mundial tras una compleja preparación por los problemas físicos de sus futbolistas. A Leonardo Balerdi, que reemplazado por Marcos Senesi, se le sumaron varios que no debieron abandonar la concentración pero que se perdieron los dos amistosos de preparación y entrenaron apartados durante los días previos.

El rendimiento del equipo fue de menos a más y terminó convenciendo en su presentación ante el combinado europeo. Con Riyad Mahrez como gran figura, los Zorros del Desierto buscarán dar el golpe a través de las transiciones rápidas y la calidad técnica de sus atacantes, aspectos que sacaron a relucir en los dos amistosos previos. Después de Argelia, la agenda de la Selección Argentina no dará respiro.

El segundo compromiso de la fase de grupos tendrá lugar el lunes 22 de junio a las 14.00, donde el rival será Austria en el imponente Dallas Stadium. Finalmente, el cierre de la primera etapa clasificatoria para el equipo de Scaloni se producirá el sábado 27 de junio a las 23.00 ante Jordania en el mismo estadio que contra los europeos.

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