La delegación estará entrenándose en un ambiente que se ajusta a sus necesidades, con instalaciones de primer nivel y un equipo técnico experimentado.

La Selección Argentina se hospeda en un complejo lujoso en Kansas para entrenarse antes de la Copa del Mundo. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, describió las instalaciones como 'en cada detalle' y 'en cada rincón' para que la delegación se sienta como en casa.

El complejo deportivo cuenta con cinco pisos, 118 habitaciones, tres campos de entrenamiento de dimensiones reglamentarias y otros dos de césped sintético. También incluye un gimnasio, una sala de hidroterapia y un salón de eventos de usos múltiples. La delegación estará entrenándose en el Compass Minerals National Performance Center, que fue inaugurado en enero de 2018.

El estadio donde se disputará el primer partido de la Selección Argentina tiene el récord Guinness como el estadio que más bullicio registró durante un evento. La ciudad de Kansas es la sede del Mundial y se disputarán seis partidos, incluido el del debut de la Selección Argentina.

El Fan Fest será gratuito para todo público y se montará en el corazón de la ciudad, donde convergen el tranvía de Kansas City, los autobuses, la cercana estación Union Station y varias autopistas importantes. La delegación estará entrenándose desde el 11 de junio y tendrá como campo de entrenamiento el lujoso centro Compass Minerals National Performance Center.

El hotel donde se hospedarán es el Hotel Origin y tendrá como campo de entrenamiento el lujoso centro Compass Minerals National Performance Center. Los jugadores que acompañarán al plantel de la Selección Argentina en Kansas son: [listar a los jugadores]. La ciudad de Kansas cuenta con una población de más de 516 mil personas y en el corazón de la ciudad se erige un monumento de 20 metros.

La delegación estará entrenándose en un ambiente que se ajusta a sus necesidades, con instalaciones de primer nivel y un equipo técnico experimentado. La delegación estará entrenándose desde el 11 de junio y tendrá como campo de entrenamiento el lujoso centro Compass Minerals National Performance Center. El estadio donde se disputará el primer partido de la Selección Argentina tiene el récord Guinness como el estadio que más bullicio registró durante un evento.

La ciudad de Kansas es la sede del Mundial y se disputarán seis partidos, incluido el del debut de la Selección Argentina. El Fan Fest será gratuito para todo público y se montará en el corazón de la ciudad, donde convergen el tranvía de Kansas City, los autobuses, la cercana estación Union Station y varias autopistas importantes





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Copa Del Mundo Kansas Compass Minerals National Performance Center Hotel Origin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina viaja a Estados Unidos para el Mundial 2026: concentración en Kansas CityLa selección argentina partió hacia Kansas City con 18 jugadores, donde se concentrará para el Mundial de 2026. El equipo disputará amistosos ante Honduras e Islandia antes del debut contra Argelia.

Read more »

La Selección Argentina ya llegó a Kansas City para jugar el Mundial 2026El grupo lo integran los 18 convocados, más juveniles y reservas.Scaloni encabezó el cuerpo técnico en el vuelo a Estados Unidos.Cómo sigue la agenda hasta el día del debut.

Read more »

Mundial 2026: Messi llegó a Kansas y se suma a la concentración argentina en Estados UnidosEl capitán albiceleste se reunió con los 18 futbolistas que, pasado el mediodía de este domingo, arribaron al hotel elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para hospedarse durante el Mundial 2026

Read more »

Quiénes son los siete jugadores que acompañan al plantel de la Selección Argentina en KansasAl margen de los 26 convocados para el Mundial, que ya están reunidos en la sede de Estados Unidos, hay varios juveniles y dos futbolistas que serán parte de los amistosos contra Honduras e Islandia.

Read more »