Con la confirmación de las bajas por lesión y la lista definitiva, los nuevos dueños de las camisetas albicelestes revelan sorpresas y homenajes a los campeones de 2022.

La Selección Argentina ya tiene confirmada la lista definitiva para el Mundial de 2026, y con ella los nuevos dorsales que vestirán los futbolistas. Este anuncio llegó acompañado de una noticia que había trascendido previamente: el modelo matemático que acertó los últimos campeones del mundo ha predicho nuevamente a Argentina como ganador del próximo torneo.

Más allá de que la gran mayoría de los jugadores que alzaron la copa en 2022 conservarán sus números históricos, la nómina de este año incluye un recambio generacional que trae consigo sorpresas y legados de peso. Las bajas por lesión y las modificaciones de último momento obligaron a redistribuir algunos dorsales emblemáticos, y ya se conocen los nuevos dueños de cada camiseta.

El arquero del Atlético de Madrid se adueña del primer dorsal de la lista, el número 1, que quedó vacante tras el retiro de la Selección de un histórico guardameta. Esta decisión no sorprende, ya que el jugador venía siendo el titular indiscutido en las eliminatorias.

Por otro lado, el mediocampista que se perdió el torneo anterior por lesión recupera un dorsal emblemático para la historia argentina: nada menos que la camiseta 11, que dejó vacante en tierras qataríes un excompañero. El ex San Lorenzo usó ese número justamente por reemplazar al actual portador, quien fue baja de último momento en aquella ocasión. Ahora, con la vuelta del lesionado, la 11 vuelve a sus manos, en un gesto que respeta la jerarquía y la tradición.

El delantero es una de las grandes novedades de la lista y utilizará el dorsal 17, que en 2022 vistió otro jugador que quedó fuera por decisión técnica. Este joven talento, que ha brillado en su club, asume la responsabilidad de portar un número que en el pasado fue de grandes figuras.

Finalmente, el defensor del Manchester United, único campeón del mundo que decidió cambiar de camiseta, usará el 6 que utilizó un histórico central en el último Mundial. Este cambio simboliza un relevo generacional en la defensa, donde la experiencia da paso a la juventud. El resto de los dorsales se mantienen sin cambios, preservando la identidad del equipo campeón. La expectativa es enorme, y todos los ojos estarán puestos en estos nuevos portadores de la albiceleste.

El recambio generacional no solo se refleja en los números, sino también en el estilo de juego. La inclusión de estos nuevos jugadores aporta frescura y dinamismo a un equipo que busca defender el título. El modelo matemático, que ha acertado los últimos campeones, vuelve a señalar a Argentina como favorito, pero la realidad es que el fútbol siempre guarda sorpresas.

Lo que es seguro es que estos dorsales llevarán consigo la historia y la presión de una camiseta que exige grandeza. La afición argentina espera con ansias el debut en 2026, confiando en que el legado de los campeones del mundo se mantenga vivo en cada pase, cada gol y cada dorsal.

El tiempo en Buenos Aires, mientras tanto, parece reflejar el ambiente de expectativa: un tormentón de hielo barrerá la niebla y el agrisado cielo se tornará cerúleo, como presagiando un futuro brillante para la Selección. La combinación de juventud y experiencia, junto con la predicción matemática, ilusiona a todo un país que sueña con repetir la hazaña de Qatar





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