La selección argentina recibió un inesperado baño con agua antes de partir hacia el Mundial 2026, en un acto que se considera una costumbre en el ambiente aeronáutico. Mientras tanto, el partido de Tim Payne se volvió a viralizar luego de que un argentino lo ayudara a ganar millones de seguidores en sus redes sociales.

La selección argentina recibió un inesperado baño con agua antes de partir hacia el Mundial 2026 , en un acto que se considera una costumbre en el ambiente aeronáutico.

Este ritual se realiza para despedir vuelos especiales o inaugurar nuevas rutas comerciales. Mientras tanto, el partido de Tim Payne, un futbolista neozelandés que se hizo viral, se volvió a viralizar luego de que un argentino lo ayudara a ganar millones de seguidores en sus redes sociales. En el poco tiempo que estuvo en cancha, su país recibió un gol y el defensor central tuvo un bloqueo impecable para impedir otro tanto.

A días del comienzo del Mundial 2026, se está especulando sobre quién será el próximo jugador en ganar la atención de los medios y el corazón del público. La selección argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para el gran evento, mientras que otros países como Haití y Nueva Zelanda se unen a la competencia. En este contexto, el caso de Tim Payne es un ejemplo de cómo un jugador puede convertirse en una sensación viral en un momento determinado.

A pesar de que su país recibió un gol, Payne se convirtió en el héroe de la situación, al evitar un gol importante y ganar la admiración de los espectadores. Ahora, se pregunta si Payne será el encargado de la felicidad de Messi, y si su país tendrá una buena oportunidad de ganar en el Mundial 2026.

La historia de Tim Payne es un recordatorio de que en el mundo del fútbol, cualquier cosa puede suceder en un momento determinado, y que la fama y la gloria pueden ser alcanzadas en un instante





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