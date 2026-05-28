La Selección Argentina presenta su lista para el Mundial: sorpresas y favoritos

La Scaloneta se prepara para enfrentar a Argelia en el debut del Mundial. Conoce las sorpresas de la lista y las predicciones del once inicial.

El martes 16 de junio a las 22, la Selección Argentina enfrentará a Argelia en el Grupo J del Mundial . La lista de la Scaloneta incluye sorpresas como la inclusión de Flaco López y Barco, y la exclusión de Acuña y Medina.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Kansas City, y posteriormente la Scaloneta se medirá con Austria el lunes 22 a las 13, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 a las 22. Si bien Scaloni no ha definido un equipo titular, la base de la Selección está clara y se puede realizar una predicción del once inicial.

En el arco, Dibu se ha ganado definitivamente el puesto y será el titular en toda la Copa del Mundo. En la defensa, el defensor de 27 años alternará entre titularidades y suplencias en Atlético de Madrid, pero al desempeñarse en una posición donde no abundan las variantes, todo indica que arrancará como titular.

Parte de la columna vertebral de la celeste y blanca, el zaguero surgido en Belgrano no estará desde el arranque si no se encuentra al 100% desde lo físico. Cristian Romero, uno de los mejores defensores del mundo, es una de las virtudes del 2 de la Selección. En el lateral izquierdo, Tagliafico se impone por nivel y porque sus competidores no están en un buen momento.

Uno de los que sí podría pelear es Valentín Barco, aunque también tiene cualidades para desempeñarse en el mediocampo. En el mediocampo, Leandro Paredes no tiene un lugar asegurado, aunque lleva cierta ventaja. Enzo Fernández podría estar presente y peleará un lugar con Alexis Mac Allister, que aporta características diferentes al resto de los mediocampistas. Mac Allister es uno de los volantes de la Selección que más gol tiene y tiene un lugar asegurado.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez pelearán por el puesto de centrodelantero, aunque el de Atlético de Madrid parece llevar la delantera. Por lo que mostró en sus últimas presentaciones con la celeste y blanca, Almada parece tener todas las fichas para ser el tercer punta o cuarto mediocampista, dependiendo lo que requiera el partido. Obviamente no podrá relajarse porque detrás aparecen varias opciones, entre ellos, Nicolás González como un firme candidato





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