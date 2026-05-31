La Selección argentina llega a Kansas City entre la calor de los hinchas y con infraestructura de primer nivel

El equipo campeón del mundo fue recibido por una multitud de seguidores en las inmediaciones del Origin Hotel, donde se ha acondicionado un gimnasio exclusivo para mantener la rutina de entrenamiento similar a la de Ezeiza. El plantel completo llegará progresivamente a Estados Unidos para iniciar su preparación de cara al Mundial 2026.

Varios hinchas se hicieron presentes para recibir a los campeones del mundo. Camisetas albicelestes, de clubes argentinos y gente de distintos países se reunieron en los alrededores del Origin Hotel Kansas City , donde se alojará el plantel liderado por Lionel Scaloni durante la primera fase del Mundial y mientras espera a que todos los convocados lleguen a Estados Unidos.

Al advertir que había llegado el micro con los integrantes de la Selección argentina, la gente se acercó a una de las rejas que estaba cubierta con una lona con los colores celeste y blanco. Muchos intentaban ver de cerca a los futbolistas, mostrando banderas y cantando el ya clásico "¡Qué lindo ser argentino!

". Entre los jugadores que llegaron en un vuelo chárter desde Buenos Aires se encontraban figuras como Enzo Fernández, Nico Paz, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Cuti Romero y Nicolás Otamendi, entre otros. También viajaron los juveniles que harán de sparring, como parte de la preparación integral del equipo. Esta tarde el plantel va a trabajar en el gimnasio que se construyó en el hotel, una instalación adaptada especialmente para mantener la rutina de entrenamiento.

Las obras que se hicieron en el hotel que se alojará la Selección argentina durante el Mundial 2026 incluyeron la adecuación de espacios para que el equipo cuente con todas las comodidades necesarias. A través de sus redes sociales, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mostró hace algunas semanas la llegada de distintos materiales de construcción al lugar. Allí se realizaron tareas para montar un gimnasio exclusivo para el plantel.

El objetivo principal es que los futbolistas puedan sostener su rutina habitual de entrenamientos en un entorno similar al que utilizan diariamente en el predio de Ezeiza, garantizando así la continuidad de su preparación física. Meses atrás, la AFA había confirmado que la delegación tendría su sede de entrenamiento en las instalaciones del Kansas City.

"Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia, de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación", había declarado Tapia. La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya tiene fechas y rivales definidos.

El camino hacia la cuarta estrella comienza con la fase de grupos, cuyos partidos, con horario de la Argentina, son: 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)





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