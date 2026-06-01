La Selección argentina instala su cuartel general en Kansas para el Mundial

El equipo campeón del mundo se aloja en el moderno Origin Hotel, con habitaciones amplias y comodidades de primer nivel, mientras diseña sus estrategias para la defensa del título.

La Selección argentina de fútbol ha establecido su base de operaciones en Kansas City, Estados Unidos, de cara a su participación en la Copa del Mundo.

La delegación, liderada por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se alojará en el Origin Hotel, una moderna instalación situada a orillas del río Missouri. Este hotel fue seleccionado meticulosamente por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante una inspección previa realizada en territorio norteamericano, garantizando así un entorno óptimo para la concentración y el descanso del plantel.

La elección del recinto responde a la necesidad de contar con un espacio tranquilo, bien equipado y estratégicamente ubicado para facilitar los traslados a los estadios donde se disputarán los partidos de la fase de grupos. El Origin Hotel, inaugurado en 2024, ofrece instalaciones de vanguardia que han sido bien recibidas por los jugadores, quienes ya han podido familiarizarse con sus habitaciones.

Entre las comodidades destacadas se encuentran pisos de madera, un sector específico para colgar la ropa y dos camas individuales grandes por habitación, lo que asegura que cada futbolista cuente con un espacio personal amplio y sin la necesidad de compartir camas pequeñas. Además, cada cuarto dispone de un pequeño refrigerador para mantener la hidratación, un aspecto crucial en la preparación de alto rendimiento, y baños modernos con duchas de alta presión, ideales para la relajación muscular después de sesiones de entrenamiento intensas.

El diseño y la distribución del hotel buscan maximizar el confort, permitiendo que los jugadores se recuperen física y mentalmente en un ambiente alejado de las distracciones. En un video compartido por el defensor Nicolás Otamendi, se puede observar la habitación que compartirá con el mediocampista Rodrigo De Paul, confirmando las características ya mencionadas. Esta práctica de compartir habitaciones es común en las concentraciones de la Albiceleste y refleja el espíritu de compañerismo que caracteriza al grupo.

La habitación muestra un orden limpio, con espacio suficiente para el descanso y la preparación personal, y una decoración funcional que prioriza la practicidad. Otamendi, figura clave en la zaga argentina, utilizó sus redes sociales para dar un vistazo a este espacio, generando interacción con los aficionados que siguen de cerca los preparativos del equipo.

El cuerpo técnico, bajo la dirección de Lionel Scaloni, utilizará este hotel como cuartel general para diseñar las estrategias de juego para los primeros tres encuentros de la fase de grupos. Scaloni y sus asistentes tienen a su disposición salas de reunión y áreas de trabajo que permiten analizar a los rivales, revisar jugadas y planificar tácticas con la tranquilidad necesaria.

La preparación no solo se limita a lo físico, sino que también incluye un exhaustivo trabajo de video y planificación mental. El plantel argentino llega a este Mundial con la responsabilidad de defender el título obtenido en Qatar 2022, un logro histórico que reafirmó la calidad del fútbol sudamericano. La concentración en Kansas representa un eslabón más en esta cadena de preparación que busca repetir el éxito.

Los jugadores, mezcla de veteranos consagrados y jóvenes talentosos, han expresado su conformidad con las instalaciones, señalando que el confort influye directamente en su rendimiento. El Origin Hotel, al estar ubicado en una zona residencial y cercana a servicios esenciales, ofrece un equilibrio entre aislamiento y accesibilidad. Los entrenamientos se realizarán en campos cercanos, minimizando el tiempo de traslado y maximizando el descanso.

La hidratación y la nutrición también están cubiertas, con un servicio de comidas adaptado a las necesidades dietéticas de los deportistas. En resumen, esta base de operaciones en Kansas refleja la importancia que la AFA y el cuerpo técnico le dan a cada detalle logístico. Desde la elección del hotel hasta la disposición de las habitaciones, todo está pensado para crear un entorno que favorezca la recuperación, la concentración y la cohesión del grupo.

Mientras el mundo observa, la Selección argentina trabaja en silencio, con la vista puesta en el objetivo de levantar nuevamente el trofeo más codiciado del fútbol mundial. Habrá que ver cómo se desenvuelve el equipo en la fase de grupos, pero el contexto parece ideal para que los campeones demuestren su valía una vez más





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