La Selección Argentina dejará vacante la camiseta 10 de Messi ante Uruguay y Costa Rica

La Selección Argentina no usará la camiseta 10 en la próxima fecha FIFA ante Uruguay y Costa Rica, y el dorsal tendrá nuevo dueño en las Eliminatorias de 2027.

La Selección Argentina dejará vacante la camiseta 10 en la próxima fecha FIFA, cuando enfrente a Uruguay y Costa Rica. Es la primera ventana internacional del equipo desde el retiro de Lionel Messi, anunciado en octubre, y marca un cambio de criterio respecto de las competencias oficiales, donde el número sí tiene un titular.

La decisión implica que el dorsal que utilizó Messi durante años permanecerá sin asignar en los partidos amistosos. La Albiceleste volverá a usar el número 10 cuando retome los encuentros por puntos, según lo informado.

Also read Selección Argentina: quién será el capitán ante Uruguay y Costa Rica

Cómo funciona la decisión sobre el dorsal

La Selección Argentina no entregará la camiseta 10 durante la próxima fecha FIFA, a diferencia de lo que ocurre en las competencias oficiales. La medida responde a una decisión deliberada del cuerpo técnico y de la AFA, que prefirió no adjudicar el número en un contexto amistoso.

El número quedará libre hasta que el equipo regrese a los partidos por los puntos. Ese momento está previsto para las Eliminatorias de 2027, etapa en la que el dorsal tendrá nuevo dueño dentro del plantel.

Advertisement

El significado simbólico del gesto

La Selección Argentina se toma su tiempo antes de entregar la camiseta 10, y el gesto tiene una carga simbólica clara. Para el equipo, el número asociado a Lionel Messi no se reemplaza de manera automática ni en un partido de preparación.

La postura del plantel refuerza la idea de que el legado del ex capitán no se traslada de forma mecánica a otro jugador. La elección del futuro titular de la 10 quedará para una instancia oficial, con puntos en juego.

Impacto para hinchas y próximos pasos

Para los hinchas, la decisión significa ver a la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica sin el número que identificó al capitán durante gran parte de su carrera. Quienes sigan el equipo en la próxima fecha FIFA notarán la ausencia del dorsal en la formación.

El siguiente paso concreto será el regreso a las competencias oficiales, con las Eliminatorias de 2027 como escenario en el que la camiseta 10 volverá a tener dueño. Los detalles de fechas y horarios de los amistosos no fueron precisados en la información disponible.